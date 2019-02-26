«Какие вы нелюбопытные!» Как звездам удается сохранить брак надолго

«Не разрешала ему ходить с пакетами»

Светлана Немоляева и Александр Лазарев

Светлана Немоляева и Александр Лазарев были уникальной актёрской четой: встретили друг друга совсем молодыми, поженились и 51 год прожили вместе. Причем были влюблены друг в друга и через десятки лет: это было видно невооруженным глазом... Каждый из них оберегал друг друга от бытовых проблем. К примеру, для Светланы Владимировны всегда проблемой были счета. Поэтому любящий супруг оплату электричества, воды и т. п. брал на себя. Зато Немоляева заботилась о быте: Лазарев, как говорит актриса, никогда не знал, где его носки, все вещи подавала ему жена. «Видя, какой он, и понимая, что Саша собой представляет, я, конечно, держала его марку и следила за его внешним видом. Не разрешала ему ходить с мешками полиэтиленовыми, — рассказывала артистка «АиФ». — Говорила ему: „Ты такой красивый, тебе не идёт ходить с какой-то сумкой с колбасой или с кефиром“. Боже упаси!»

Кризисов в их семейной жизни, по признанию Немоляевой, никогда не было. «Вначале было больше романтизма, познания друг друга, — признавалась актриса. — А потом уже отношения вступают в какие-то следующие стадии».

Лазарев любил рассказывать историю о том, как одна актриса спросила его: «Ты что, до сих пор на Светке женат?» — «Да, на Свете». — «Какой ты нелюбопытный».

По признанию Немоляевой, зачастую она отказывалась от ролей, требующих долгих киноэкспедиций. Ей не хотелось надолго разлучаться с любимым мужем. «Нам было друг с другом интересно, смешно, забавно, нескучно. Мы очень любили прийти после спектакля, вместе посидеть на кухне и поговорить... Мы были партнёрами и в жизни, и на сцене», — рассказывала она «АиФ».

Они были не просто супругами, но и соратниками. Вместе переживали сложные времена в Театре им. Маяковского, когда десятки лет у Немоляевой не было новых ролей. Сегодня, когда любимого мужа нет больше рядом, по признанию Светланы Владимировны, она старается заполнять свою жизнь работой, соглашаясь на все роли, которые предлагают. В ее гримерке в Театре им. Маяковского повсюду портреты Александра Лазарева.

«Дома можно побыть собой»

Екатерина и Александр Стриженовы



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Екатерина и Александр впервые увидели друг друга в Сочи во время съемок в фильме «Лидер». Кате было 14, Саше — 13 лет. С тех пор они не расстаются. Вырастили двух дочерей. Как и в любой семье, в их браке тоже были кризисы.

Супруги решали семейные проблемы, обсуждая их и пытаясь понять точку зрения партнера. «Всё надо проговаривать вовремя, — рассказывала «АиФ» Екатерина Стриженова. — Иногда люди расстаются, а потом не помнят, почему. Может быть, это была ерунда, может, её раздражало, что муж не заправляет кровать... Саша, кстати, никогда этого не делает. И не будет! Он не моет никогда за собой посуду и даже не убирает тарелку в мойку. Более того, он оставляет в вазочке фантики от конфет! Сначала я просила выбрасывать их, теперь перестала. Дом — место, где мы можем побыть самими собой... Человек должен хоть где-нибудь расслабляться».

Кстати, несмотря на наличие мужа-режиссёра, актриса Стриженова в его фильмах никогда не получала главных ролей. Александр считает, что снимать кино «по семейному принципу» нельзя.

«Вера готовить не умеет совсем»

Вера Алентова и Владимир Меньшов



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Артисты поженились, будучи совсем молодыми, и живут вместе по сей день. Правда, в их браке был кризис: расставались на 4 года. Причина — быт, усталость. Жили практически в нищете в общежитиях. В какой-то момент проблем стало настолько много, что они не выдержали...

Но спустя время поняли, что судьба сделала им волшебный подарок: встречу друг с другом и любовь. И снова сошлись. В этот раз — на всю жизнь.

Благодаря этому творческому тандему появились на свет прекрасные фильмы, самый знаменитый из которых — конечно же, «Москва слезам не верит».

Дома у звездной четы обязанности распределены нетрадиционно: Алентова забивает гвозди, а Меньшов кулинарит. «Вера все делает хорошо, за исключением готовки, — рассказывал „АиФ“ Владимир Валентинович. — Это она не умеет совсем, я с самого начала понял, что не выживу с ее кухней. У Веры мама была актриса, тоже не умела готовить совсем, они из столовой питались. Поэтому я быстро научился нескольким блюдам. А в остальном Вера очень рукастая. Если у нее долго нет роли, она начинает чего-нибудь шить, перешивать. Все, что она покупала по жизни, — хорошие платья, пальто, шубы — обязательно перешивала, не могла удержаться».

По признанию артистов, они, несмотря на долгую жизнь вместе, по-прежнему очень бурно выясняют отношения. Мужчина и женщина — это даже не две разные планеты, это разные вселенные, как говорит Меньшов. Очень часто в их семье происходят разборы творческих полетов, в которых принимает участие и дочь Юлия Меньшова, и внуки знаменитой пары. Критиковать друг друга можно всем, невзирая на регалии.