Минск надеется получить седьмой транш кредита ЕФСР до конца I квартала - глава Минфина

Минск надеется получить седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн до конца первого квартала, сообщил министр финансов Максим Ермолович журналистам в среду в Минске.

"Учитывая, что мы по седьмому траншу продемонстрировали достаточно высокий уровень исполнения показателей, я считаю, что у нас есть все основания рассчитывать на положительное решение совета фонда по его выделению, и эти $200 млн заслуженно должны поступить в бюджет до конца первого квартала", - сказал М.Ермолович.

Он напомнил, что 31 марта заканчивается период доступности средств ЕФСР по седьмому траншу. "Отчет о выполнении условий кредита ЕФСР - в целом всей программы и седьмого транша в частности - направлен в фонд. По моей информации, предварительное заключение фонда готово", - сказал М.Ермолович.

При этом он отметил, что "есть определенные риски, они понятны, и находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ". В то же время, как полагает глава Минфина Беларуси, "это не должно стать препятствием для того, чтобы принять решение по уже отработанному механизму финансового кредита".

Как сообщалось, соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали 25 марта 2016 года.

Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы.

Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Беларуси 30 марта 2016 года, второй - на $300 млн - 29 июля 2016 года, третий - также в размере $300 млн - 26 апреля 2017 года, четвертый в размере $300 млн - 29 июня 2017 года, пятый в размере $200 млн - 25 октября 2017 года, шестой в размере $200 млн - 12 октября 2018 года.

В январе текущего года ЕФСР продлил для Беларуси период доступности последнего – седьмого - транша кредита до 31 марта 2019 года.