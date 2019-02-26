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Брестскому музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет

27.02.2019 12:40 — Разное | Интерфакс  
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Единственное по своей специфике учреждение на просторах Евразийского экономического союза - музей "Спасенные художественные ценности" отмечает 30 лет со дня образования.

Музей в доме усадебного типа - архитектурном памятнике начала ХХ века, открылся в Бресте в 1989 году, сообщается на сайте Брестской таможни.

Брестскому музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет
Экспозицию составили произведения искусства и предметы антиквариата, незаконное перемещение через границу которых было предотвращено сотрудниками таможенных органов.  

В 2015 году здание музея реконструировали и обновили постоянную экспозицию. Увеличилось количество витрин с уникальными экспонатами.

В рамках безвозмездной спонсорской помощи Брестская таможня передала учреждению культуры современную видеоаппаратуру для проведения интерактивных экскурсий.  

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала - музея «Спасенные художественные ценности» хранится свыше 10 тыс. предметов искусства и антиквариата, которые были выявлены брестскими таможенниками и пограничниками при попытке незаконного перемещения через границу. Большую часть экспонатов (свыше 3 тыс.) составляют иконы.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Единственное по своей специфике учреждение на просторах Евразийского экономического союза - музей "Спасенные художественные ценности" отмечает 30 лет со дня...
 
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