|
Брестскому музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет
Единственное по своей специфике учреждение на просторах Евразийского экономического союза - музей "Спасенные художественные ценности" отмечает 30 лет со дня образования.
Музей в доме усадебного типа - архитектурном памятнике начала ХХ века, открылся в Бресте в 1989 году, сообщается на сайте Брестской таможни.
В 2015 году здание музея реконструировали и обновили постоянную экспозицию. Увеличилось количество витрин с уникальными экспонатами.
В рамках безвозмездной спонсорской помощи Брестская таможня передала учреждению культуры современную видеоаппаратуру для проведения интерактивных экскурсий.
На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала - музея «Спасенные художественные ценности» хранится свыше 10 тыс. предметов искусства и антиквариата, которые были выявлены брестскими таможенниками и пограничниками при попытке незаконного перемещения через границу. Большую часть экспонатов (свыше 3 тыс.) составляют иконы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственное по своей специфике учреждение на просторах Евразийского экономического союза - музей "Спасенные художественные ценности" отмечает 30 лет со дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)