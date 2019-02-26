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Минск обратился к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения пока нет - глава Минфина

27.02.2019 12:36 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения о его выделении со стороны правительства России пока нет,  сообщил министр финансов Максим Ермолович журналистам в среду в Минске.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами с Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято",  - сказал М.Ермолович.

Он уточнил, что речь в договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году. "Объем этих платежей составляет $600 млн", - добавил глава Минфина.

Как отметил М.Ермолович, в части стандартных механизмов взаимодействия по данному кредитному соглашению, "то здесь все отработано, проект решения подготовлен". "Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", - cказал он.

По информации М.Ермоловича,  средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете РФ на 2019 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения о его выделении со стороны правительства России пока нет,  сообщил министр...
 
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