Беларусь и Всемирный банк готовят три новых инвестиционных проекта

Беларусь и Всемирный банк занимаются подготовкой для реализации трех инвестиционных проектов в республике, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

"На сегодня в активной фазе подготовка трех инвестиционных проектов. Этот вопрос находится на постоянном контроле правительства", - сказал А.Турчин во время встречи с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Кроме того, первый вице-премьер предложил ВБ реализовать в Беларуси дополнительно еще один проект. "Мы успешно вместе с Всемирным банком реализуем проект по реконструкции автомобильной трассы М6. Повышение транзитного потенциала - одно из важнейших направлений развития нашего государства. Фактически главная транспортная артерия страны - трасса М1. В свое время она была построена к Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. С учетом того, что прошло значительное время, требуются определенные ремонтные работы. Предлагаю рассмотреть это предложение как один проектов, который мы могли бы профинансировать за счет средств Всемирного банка", - отметил он.

В свою очередь С.Кахконен сообщила, что в ближайшее время произойдут изменения в руководстве Группы Всемирного банка и будут анализироваться программы партнерства со странами. В связи с этим готовящийся проект по модернизации системы образования и проект в сфере ЖКХ должны быть утверждены к июню 2019 года, а вскоре после этого - и проект по энергоэффективности. "Мы уже на заключительном этапе", - подчеркнула она.

Всемирный банк за период сотрудничества с Беларусью (1992-2018 годы) инвестировал около $1,7 млрд в ряд значимых инфраструктурных проектов в республике. По состоянию на 1 января 2019 года действующий портфель Всемирного банка включает 8 инвестиционных проектов с заемным финансированием на общую сумму $790,1 млн и 2 гранта на общую сумму $7,3 млн.