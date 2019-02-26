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Шойгу заявил об "исключительно оборонительном характере" российско-белорусских учений "Щит Союза-2019"

27.02.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Российско-белорусские учения "Щит Союза-2019" плановые, они будут носить исключительно оборонительный характер, и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2019", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, для успешного проведения этих манёвров спланировано 3 тыс. 079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Ещё раз напомню, - подчеркнул С.Шойгу, - что учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран".

Министр также напомнил, что "подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Беларуси".

 
 
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Российско-белорусские учения "Щит Союза-2019" плановые, они будут носить исключительно оборонительный характер, и не направлены против третьих стран, заявил министр...
 
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