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Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы

27.02.2019 13:04 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы

Несколько этажей здания рухнули, погребя под обломками жильцов. Прибывшие к месту ЧП спасатели вынесли из-под груд бетона шесть пострадавших и тела двоих погибших. Позже еще один человек был обнаружен без признаков жизни.

Работы на месте происшествия продолжаются. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с газовым оборудованием.
 
 
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Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько этажей здания рухнули, погребя...
 
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