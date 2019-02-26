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Взрыв газа прогремел в жилом доме в Казахстане, есть жертвы
Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько этажей здания рухнули, погребя под обломками жильцов. Прибывшие к месту ЧП спасатели вынесли из-под груд бетона шесть пострадавших и тела двоих погибших. Позже еще один человек был обнаружен без признаков жизни.
Работы на месте происшествия продолжаются. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с газовым оборудованием.
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Новости Казахстана. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько этажей здания рухнули, погребя...
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