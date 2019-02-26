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На индонезийском Сулавеси оползень привёл к обвалу на незаконном золотодобывающем руднике
Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция ведется на индонезийском Сулавеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сошедший здесь оползень спровоцировал обвал на незаконном золотодобывающем руднике.
Поддерживающие конструкции в шахте обрушились. В результате в ловушке под землей оказались около 60 человек. Известно об одном погибшем. Специалистам удалось обнаружить и извлечь из-под завалов 13 человек. Судьба остальных неизвестна.
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Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция ведется на индонезийском Сулавеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сошедший здесь...
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