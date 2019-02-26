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Зарплаты бюджетникам планируют повысить в мае и сентябре
27.02.2019 13:21 — Разное | Ежедневник
Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при Президенте.
Министр сообщил, что повышение зарплат планируют провести в два этапа. Первый этап запланирован май, второй – на сентябрь. Для этого из бюджета будет изыскано около 200 млн рублей, сообщает
Ермолович констатировал, что задача обеспечить уровень оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе нынешнего года. "Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить", – акцентировал внимание министр.
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Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете...
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