Зарплаты бюджетникам планируют повысить в мае и сентябре





Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при Президенте.

Министр сообщил, что повышение зарплат планируют провести в два этапа. Первый этап запланирован май, второй – на сентябрь. Для этого из бюджета будет изыскано около 200 млн рублей, сообщает БелТА.

Ермолович констатировал, что задача обеспечить уровень оплаты труда в бюджетном секторе на уровне не ниже 80% от средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе нынешнего года. "Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить", – акцентировал внимание министр.