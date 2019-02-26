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На матче за Суперкубок федерация футбола организует флеш-студию и позовет Игоря Криушенко
Федерация футбола Беларуси продлила сотрудничество с официальным вещательным партнером — компанией «Спецмедиа» — на новый сезон, сообщается на
Уже на матче за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо» 2 марта будет работать флэш-студия, экспертом в которой выступит главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко.
Эфир начнется за 15 минут до стартового свистка, в 14.45, и без перерыва осветит все самое интересное, что произойдет в ходе матча-открытия сезона.
Кроме того, по окончании встречи любителей футбола в режиме live ожидают комментарии игроков и тренеров обеих команд.
Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте АБФФ, а также на интернет-платформе ВОКА-ТВ.
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В 2019 году в трансляции чемпионата Беларуси будут внесены изменения.
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