Последний транш кредита ЕФСР на $200 млн Беларусь получит в конце марта

Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА .

"Есть все основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР по выделению седьмого транша кредита фонда, и эти $200 млн заслуженно должны поступить в бюджет до конца первого квартала, - сказал Максим Ермолович. - Но при этом есть определенные риски, они понятны и находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ. Мне кажется, это не должно стать препятствием для принятия решения по этому уже отработанному механизму финансового кредита".

Период доступности средств ЕФСР заканчивается 31 марта, отчет о выполнении условий в целом всей программы и седьмого транша в частности направлен в фонд. По информации белорусского Минфина, предварительное заключение фонда готово, будут вноситься материалы для рассмотрения этого вопроса на заседании экспертного совета.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.

Источник: БЕЛТА.

