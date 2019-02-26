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Последний транш кредита ЕФСР на $200 млн Беларусь получит в конце марта

27.02.2019 12:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Последний транш кредита ЕФСР на 0 млн Беларусь получит в конце марта
Фото из открытых источников

Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

"Есть все основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР по выделению седьмого транша кредита фонда, и эти $200 млн заслуженно должны поступить в бюджет до конца первого квартала, - сказал Максим Ермолович. - Но при этом есть определенные риски, они понятны и находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ. Мне кажется, это не должно стать препятствием для принятия решения по этому уже отработанному механизму финансового кредита".

Последний транш кредита ЕФСР на 0 млн Беларусь получит в конце марта ЕФСР попробует еще раз сблизиться с Беларусью по поводу кредита

Период доступности средств ЕФСР заканчивается 31 марта, отчет о выполнении условий в целом всей программы и седьмого транша в частности направлен в фонд. По информации белорусского Минфина, предварительное заключение фонда готово, будут вноситься материалы для рассмотрения этого вопроса на заседании экспертного совета.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Беларусь рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн до конца марта нынешнего года.
 
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