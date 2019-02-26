1 марта - Международный день борьбы против наркомании





Ежегодно в нашей республике 1 марта отмечается Международный день борьбы с наркоманией. Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся характерные изменения личности. К негативным медицинским последствиям относятся: наличие ряда соматических заболеваний у пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, преждевременная смертность.

В последние годы «модным» среди молодежи стало употребление курительных смесей «Спайсов». Прием «Спайсов» приводит к мгновенному развитию наркотической зависимости. При одно- или двукратном их употреблении развивается психологическая зависимость, а при употреблении в течение 2 месяцев и больше развивается физическая зависимость.

Вместе с тем, данные официальной статистики не в полной мере отражают реальную картину распространенности наркомании. Часть наркопотребителей не попадает в поле зрения медицинских работников и представляет собой скрытую группу.

Общими признаками употребления наркотиков и наркотической зависимости являются:

- длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки;

- неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения;

- отрешенный взгляд;

- часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук;

- темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков»;

- осанка чаще сутулая; невнятная, «растянутая» речь;

- неуклюжие, замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта;

- явное стремление избегать встреч с представителями властей;

- раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы; следы от уколов.

Наркоманы со стажем делают себе инъекции куда угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не исключая кожи на голове под волосами, часто следы уколов выглядят не просто как множественные красные точки, а сливаются в плотные синевато-багровые тяжи по ходу вен.

Люди принимающие наркотики, ошибочно полагают, что это поможет преодолеть им массу проблем. В конечном итоге наркотики сами становятся проблемой. Как бы ни было трудно смотреть в лицо трудностям, последствия приема наркотиков всегда будут хуже, чем та проблема, которую человек пытается решить с их помощью.

Профилактикой наркомании является правильное воспитание детей и молодежи в семье и обществе. Не замалчивание этой проблемы, а ее широкая огласка. Общество должно воздвигнуть барьер, которым будет вера, любовь к близким людям и человечеству вообще, нравственные принципы, честь и достоинство, неприятие употребления наркотиков, знание последствий их употребления. Необходимо развивать у детей и молодежи самоуважение, самосохраняющее поведение, хобби, разнообразные интересы, любовь к окружающему миру, стремление вести здоровый образ жизни, умение думать и отстаивать свою точку зрения, умение сделать правильный выбор и, когда надо, сказать «нет».

Л.А.ДРАБОВИЧ,

инструктор-валеолог УЗ «Пинская центральная больница»