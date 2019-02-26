Такими будут маршрутки через пару лет? В Минске стартовали продажи нового поколения Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter для Беларуси и Минска в частности — явление уже почти эпохальное. Городские и междугородние перевозчики уже давно создали прочную ассоциативную связку «маршрутка = Mercedes Sprinter». Сегодня стартовали продажи нового поколения. Узнаем, какими станут маршрутки через пару лет.





Не автомобиль, а конструктор

Самое главное новшество третьего поколения — в гамме появилась переднеприводная версия. По сравнению с заднеприводным фургоном здесь на 80 мм уменьшена погрузочная высота и на 50 кг увеличена грузоподъемность. Как сказали технические специалисты, новый переднеприводный Sprinter не имеет ничего общего с Volkswagen Crafter. Сотрудничество двух концернов давно завершилось, поэтому «мерседесовцы» разработали переднеприводную схему самостоятельно. Для этой версии доступна новая АКПП 9G-TRONIC.



Мультимедиа с большим экраном — заказная позиция

В списке опций появились «легковые» позиции — система автоматического экстренного торможения (впервые в классе, между прочим), активный круиз-контроль. Одно из самых крутых нововведений — мультимедийная система с искусственным интеллектом MBUX, на экран которой может передаваться изображение с камер кругового обзора. Сетевые сервисы Mercedes PRO connect обеспечивают идеальную основу для любых логистических и транспортных задач, начиная с комплексного управления большим автопарком и заканчивая автопарком малого предприятия. В качестве опции доступна функция навигации, которая прокладывает маршрут, учитывая массу автомобиля. Это актуально для машин, которые попадают под грузовую категорию.





Здесь есть система Keyless-Go (бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой). Причем сам ключ-брелок ничем не отличается от такового у E-класса. Мультифункциональное рулевое колесо, эргономичные кресла, усовершенствованная система кондиционирования — это все тоже в новом Sprinter. В списке опций есть даже пневмоподвеска задней оси.





Впервые в классе для Mercedes-Benz Sprinter предлагаются в качестве опции полностью светодиодные передние фары. Такая оптика не только эффектна, но эффективна — светодиодные фары светят дальше и ярче, напрямую влияя на безопасность при езде в темноте. Кроме того, светодиоды имеют срок службы не менее 50 тысяч часов.





Предлагается четыре варианта длины кузова, три варианта высоты крыши, полезный объем до 17 м³, полная масса до 5 тонн. Mercedes Sprinter — это, по сути, конструктор. Из широкого набора колесных баз, кузовов, двигателей и трансмиссий можно собрать машину, которая будет идеально вписываться в потребности заказчика. Правда, ждать заказной вариант придется около трех месяцев.

Кроме переднего привода предлагают традиционные задне- и полноприводные версии. Их тоже можно заказать с АКП, это будет семидиапазонный агрегат. Впервые для модели Sprinter с полным приводом предлагается АКПП 7G-TRONIC PLUS. Кроме того, версию с приводом на все колеса можно оснастить трансмиссией с понижающим рядом.

Линейка двигателей представлена дизельными четырехцилиндровыми и шестицилиндровыми агрегатами. Рядные «четверки» доступны в трех вариантах мощности: 84 кВт (110 л.с.), 105 кВт (143 л.с.) и 120 кВт (163 л.с.). Уникальное предложение в классе — дизельный V6, который развивает 140 кВт (190 л.с.).





В Беларуси будет представлена вся линейка нового поколения Mercedes-Benz Sprinter. Цены на базовую модель с задним приводом и механической коробкой передач будут начинаться с отметки 32 тысячи евро.

Легковые ощущения

После пресс-конференции получилось провести короткий тест-драйв по дилерской площадке. Если коротко — то будь я водителем-международником, то уж точно не отказался бы ездить на новом Sprinter. Кресло реально очень удобное, на пневмоподвеске. Есть даже выдвижная опора для бедер. Но вряд ли это базовая комплектация.





Несмотря на размеры, управлять этой махиной легко и приятно. Подвеска мягкая, радиус разворота очень маленький. Практически легковое рулевое колесо делает три оборота от упора до упора. Парковка — без проблем. Зеркала настолько огромные, что даже камеры кругового обзора не особенно и нужны. А вот задняя камера пригодится, когда нужно припарковаться, например, к пандусу для погрузки.

Тонкий рычажок АКП расположен, как и в легковых Mercedes, на рулевой колонке. По-прежнему убежден, что это одно из самых удобных решений, что мне встречалось.

План продаж нового Sprinter — 100−150 машин в год. Причем в отделе продаж говорят, что уже половина машин из этого количества предзаказана.





За прошлый год по данным БАА было продано 269 новых «Спринтеров» — модель Classic российской сборки пользуется устойчивым спросом, но примерно половина — автомобили немецкой сборки. Всего же на учет в прошлом году поставили 448 машин. основными покупателями являются компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Как сказали на пресс-конференции, вряд ли Sprinter третьего поколения в этом году появится на городских маршрутах. А вот для междугородных перевозок машины уже заказаны.