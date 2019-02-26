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Специальное предложение ко дню 8-го Марта
27.02.2019 — Разное | Вороновская газета
Редакция «Воранаўскай газеты» дарит своим подписчикам возможность поздравить родных, близких и любимых женщин на страницах газеты по специальной цене!
Сделай приятный подарок всего за 10 рублей
(или 15 рублей с фото)
Предложение действует с 27 февраля по 5 марта включительно до 13.00.
Прием поздравлений:
по тел/факс 41-471, viber +375333100377
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Редакция «Воранаўскай газеты» дарит своим подписчикам возможность поздравить родных, близких и любимых женщин на страницах газеты по специальной цене! Сделай...
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