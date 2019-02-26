Натяжные потолки. Как обманывают заказчиков недобросовестные продавцы

Аферисты смело оперируют фальшивой информацией о своих услугах, но только до момента подписания договора. Если таковой вовсе имеется…

«Предъявите документы»: как не попасться на уловки

Компании и производители, как липовые организации сами себя именуют на собственных сайтах, вуалируют тему удостоверяющей документации. Они максимально оттягивают момент ее предоставления, а на сайте таких реквизитов уж точно не найти. Самый несложный способ предупредить обман – потребовать прислать документы на email-адрес. Если ничего не придет, то скорее всего аферисты не решились демонстрировать фальшивку.

Ожидания и реальность: китайская реплика вместо оригинала

Не так давно под видом бельгийской продукции известного бренда активно поставлялись китайские пленки. Отличить их достаточно проблематично в виду отсутствия ощутимого запаха. Несмотря на это товар может быть крайне опасен для здоровья и не иметь сертификации, что противоречит его применению в жилых помещениях.

Заманчивые акционные предложения

Первое, что предлагают мошенники – бесплатные плинтуса. По факту просто приклеиваются изделия из пенопласта, без использования гарпунов. Такой результат получает клиент за собственные деньги. Еще один вариант обмана предполагает подарок в виде второго либо третьего потолка. Зачастую речь об изделиях, цена которых не превышает себестоимости упаковки. Тем более, монтаж обойдется заказчику в приличную сумму. Реальные акции никакого отношения к подобным махинациям иметь не могут.

Так ли объективны калькуляторы и прочие способы расчета на сайтах

Некоторые интернет-магазины намеренно задействуют уменьшающие стоимость калькуляторы. Либо аферисты действуют по привычной схеме: делают расчеты в телефонном режиме, озвучивая максимально привлекательную сумму. По приезду замерщика клиент получает гораздо большую цифру и отрепетированную не один раз фразу об ошибке в офисе.

Подлинность реквизитов и соответствие гарантийных обязательств

Проверка реквизитов обязательна по той причине, что заключение договора зачастую совершается не в офисе, а дома. Лучший вариант – просьба об их отправке на почту. Что касается гарантий, выполнены будут только те, которые внесены в договор. Обещания, данные в любой другой форме, аферистами попросту отрицаются. Зачастую гарантийный срок качественной продукции равен как минимум 10 годам, на китайские реплики цифра несколько иная – 1 год.

Подбор цвета натяжного потолка – далеко не самая определяющая задача в процессе заказа. Важно в первую очередь не попасться на уловки нечестных организаций, вовремя отследив их.