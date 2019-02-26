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Натяжные потолки. Как обманывают заказчиков недобросовестные продавцы
27.02.2019 14:11 — Разное | Аргументы и факты
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Аферисты смело оперируют фальшивой информацией о своих услугах, но только до момента подписания договора. Если таковой вовсе имеется…
«Предъявите документы»: как не попасться на уловки
Компании и производители, как липовые организации сами себя именуют на собственных сайтах, вуалируют тему удостоверяющей документации. Они максимально оттягивают момент ее предоставления, а
Ожидания и реальность: китайская реплика вместо оригинала
Не так давно под видом бельгийской продукции известного бренда активно поставлялись китайские пленки. Отличить их достаточно проблематично в виду отсутствия ощутимого запаха. Несмотря на это товар может быть крайне опасен для здоровья и не иметь сертификации, что противоречит его применению в жилых помещениях.
Заманчивые акционные предложения
Первое, что предлагают мошенники – бесплатные плинтуса. По факту просто приклеиваются изделия из пенопласта, без использования гарпунов. Такой результат получает клиент за собственные деньги. Еще один вариант обмана предполагает подарок в виде второго либо третьего потолка. Зачастую речь об изделиях, цена которых не превышает себестоимости упаковки. Тем более, монтаж обойдется заказчику в приличную сумму.
Так ли объективны калькуляторы и прочие способы расчета на сайтах
Некоторые интернет-магазины намеренно задействуют уменьшающие стоимость калькуляторы. Либо аферисты действуют по привычной схеме: делают расчеты в телефонном режиме, озвучивая максимально привлекательную сумму. По приезду замерщика клиент получает гораздо большую цифру и отрепетированную не один раз фразу об ошибке в офисе.
Подлинность реквизитов и соответствие гарантийных обязательств
Проверка реквизитов обязательна по той причине, что заключение договора зачастую совершается не в офисе, а дома. Лучший вариант – просьба об их отправке на почту. Что касается гарантий, выполнены будут только те, которые внесены в договор. Обещания, данные в любой другой форме, аферистами попросту отрицаются. Зачастую гарантийный срок качественной продукции равен как минимум 10 годам, на китайские реплики цифра несколько иная – 1 год.
Подбор цвета натяжного потолка – далеко не самая определяющая задача в процессе заказа. Важно в первую очередь не попасться на уловки нечестных организаций, вовремя отследив их.
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Мошенничество на рынке натяжных потолков – не редкость. Такие интернет-площадки пестрят привлекательными обещаниями о невообразимо в доступных ценах,...
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