ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Литвы - в супермаркете, белорусский политик - в «Маке». И с ними реально сфоткаться!

27.02.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой». Читателям TUT.BY предлагается рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Сегодня у нас истории встречи с политиками, которые не задирают нос, — чем не звезды? И напоминаем, что конкурс продолжается: вы можете присылать свои фото до 28 февраля включительно.

Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к рассказам вы можете прочитать здесь.

Ольга и президент Литвы в супермаркете


Муж Ольги Зорькиной — гражданин Литвы, но она живет, работает, воспитывает детей и пишет о бейсболе в Минске, а в Вильнюс приезжает на выходные, праздники, на каникулах.

— Вильнюс — мой любимый город, там мне спокойно и интересно. Этот город умеет удивлять. В 2016 году я с моей старшей Ульяной приехали в Вильнюс и первым делом пошли в большой супермаркет «Рими» недалеко от дома — в квартире даже крошки хлеба не было. Это был день, но людей в магазине было достаточно. Вдруг нас обгоняет небольшая процессия. Женщина в легком пальто с безупречной укладкой и макияжем направляется в магазинчик косметики «Дрогас». Возле входа застывают двое крепких мужчин. Я сразу поняла, кто это — президент Литвы Даля Грибаускайте. Но ее появлению никто не удивился. Конечно, сначала я засомневалась: «Как? Президент? Просто прийти в магазин, чтобы выбрать косметику?».

Я подошла к суровому телохранителю, который был постарше, и между нами состоялся такой диалог:

— Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, это Президент Литвы?

— Совершенно верно.

— И вас только двое? А где снайперы на крышах?

— Мы отлично без них справляемся. А вы откуда?

— Из Беларуси.

— Ну, я так и подумал.

— А Даля Грибаускайте разрешит сфотографироваться с ней?

— А вы сами спросите.

Волнение било через край. Я, конечно, сказала: «Лаба дена. Ар юс калбате русишкай?», Даля улыбнулась, и состоялся очень теплый разговор — как между людьми, которые долго не виделись. Даля сказала, что Беларусь ей очень нравится, похвалила трудолюбивых людей. В конце она пожала мне руку крепким мужским рукопожатием. Я потом минут пять стояла ошеломленная, а Ульяна сказала: «Какая хорошая бабушка».


Ваш конкурс называется «Фото со звездой». Никакой звездности в Дале я не увидела. Кстати, я эту встречу посчитала хорошим знаком. И верно. Я подавала документы на визу США, прошла собеседование в Вильнюсе и получила ее. Так что я всем желаю встречать на своем пути хороших и добрых людей. А кто они там — звезды или не звезды — жизнь разберется.

Николай и Татьяна Короткевич в «Макдональдсе»


Николаю Заяцу удалось сфотографироваться с белорусским политиком Татьяной Короткевич:

— Встретил госпожу Короткевич, кандидата в президенты в 2015-ом году, на следующий день после выборов. Место встречи было очень необычным — «Макдональдс» в «Галилео». Очень удивило, что в нашей стране человека, который накануне был кандидатом в президенты, можно встретить на следующий день с семьей в Макдональдсе. Это и стало поводом сделать фотографию.

Напоминаем, что вы еще можете поучаствовать в конкурсе.

Условия конкурса:

— до 28 февраля включительно присылайте на почту efremenko@tutby.com свое фото со звездой и историю этого снимка в прикрепленном файле в формате .doc или .docx. В теме письма сделайте пометку «Фото со звездой»;

— не ущемляйте себя в рассказе — интересным может оказаться все. Как давно вам нравится этот человек (или вы просто случайно встретили его в очереди)? Как это произошло? Смогли ли вы пообщаться и о чем был этот разговор? Любые детали помогут рассказать историю ярче;

— в письме необходимо указать свои имя, возраст, название населенного пункта, номер телефона, а также концерт (фестиваль, другое культурное мероприятие), который вы мечтаете посетить в Беларуси в 2019 году.

Лучшие истории мы опубликуем на портале. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Среди опубликованных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего. Победитель будет выбираться на портале в последний уик-энд марта, с 29-го по 31-е. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования, — по 28 марта 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен во вторник, 2 апреля.

Читайте также
Как и где минчане встречали Макса Коржа. Реальные истории
Бузова — в Барселоне, Алексиевич — в кафе. Белорусы рассказывают о встречах со звездами

***

23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой». Сегодня у нас истории встречи с политиками, которые не задирают нос, - чем не звезды? И напоминаем, что конкурс...
 
Новости дня
Новости разные
 
Натяжные потолки. Как обманывают заказчиков недобросовестные продавцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика