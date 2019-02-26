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Президент Литвы - в супермаркете, белорусский политик - в «Маке». И с ними реально сфоткаться!
11 февраля мы запустили
Ольга и президент Литвы в супермаркете
Муж Ольги Зорькиной — гражданин Литвы, но она живет, работает, воспитывает детей и пишет о бейсболе в Минске, а в Вильнюс приезжает на выходные, праздники, на каникулах.
— Вильнюс — мой любимый город, там мне спокойно и интересно. Этот город умеет удивлять. В 2016 году я с моей старшей Ульяной приехали в Вильнюс и первым делом пошли в большой супермаркет «Рими» недалеко от дома — в квартире даже крошки хлеба не было. Это был день, но людей в магазине было достаточно. Вдруг нас обгоняет небольшая процессия. Женщина в легком пальто с безупречной укладкой и макияжем направляется в магазинчик косметики «Дрогас». Возле входа застывают двое крепких мужчин. Я сразу поняла, кто это — президент Литвы Даля Грибаускайте. Но ее появлению никто не удивился. Конечно, сначала я засомневалась: «Как? Президент? Просто прийти в магазин, чтобы выбрать косметику?».
Я подошла к суровому телохранителю, который был постарше, и между нами состоялся такой диалог:
— Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, это Президент Литвы?
— Совершенно верно.
— И вас только двое? А где снайперы на крышах?
— Мы отлично без них справляемся. А вы откуда?
— Из Беларуси.
— Ну, я так и подумал.
— А Даля Грибаускайте разрешит сфотографироваться с ней?
— А вы сами спросите.
Волнение било через край. Я, конечно, сказала: «Лаба дена. Ар юс калбате русишкай?», Даля улыбнулась, и состоялся очень теплый разговор — как между людьми, которые долго не виделись. Даля сказала, что Беларусь ей очень нравится, похвалила трудолюбивых людей. В конце она пожала мне руку крепким мужским рукопожатием. Я потом минут пять стояла ошеломленная, а Ульяна сказала: «Какая хорошая бабушка».
Ваш конкурс называется «Фото со звездой». Никакой звездности в Дале я не увидела. Кстати, я эту встречу посчитала хорошим знаком. И верно. Я подавала документы на визу США, прошла собеседование в Вильнюсе и получила ее. Так что я всем желаю встречать на своем пути хороших и добрых людей. А кто они там — звезды или не звезды — жизнь разберется.
Николай и Татьяна Короткевич в «Макдональдсе»
Николаю Заяцу удалось сфотографироваться с белорусским политиком Татьяной Короткевич:
— Встретил госпожу Короткевич, кандидата в президенты в 2015-ом году, на следующий день после выборов. Место встречи было очень необычным — «Макдональдс» в «Галилео». Очень удивило, что в нашей стране человека, который накануне был кандидатом в президенты, можно встретить на следующий день с семьей в Макдональдсе. Это и стало поводом сделать фотографию.
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11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой». Сегодня у нас истории встречи с политиками, которые не задирают нос, - чем не звезды? И напоминаем, что конкурс...
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