Президент Литвы - в супермаркете, белорусский политик - в «Маке». И с ними реально сфоткаться!

11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой» . Читателям TUT.BY предлагается рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Сегодня у нас истории встречи с политиками, которые не задирают нос, — чем не звезды? И напоминаем, что конкурс продолжается: вы можете присылать свои фото до 28 февраля включительно.

Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к рассказам вы можете прочитать здесь.

Ольга и президент Литвы в супермаркете





Муж Ольги Зорькиной — гражданин Литвы, но она живет, работает, воспитывает детей и пишет о бейсболе в Минске, а в Вильнюс приезжает на выходные, праздники, на каникулах.

— Вильнюс — мой любимый город, там мне спокойно и интересно. Этот город умеет удивлять. В 2016 году я с моей старшей Ульяной приехали в Вильнюс и первым делом пошли в большой супермаркет «Рими» недалеко от дома — в квартире даже крошки хлеба не было. Это был день, но людей в магазине было достаточно. Вдруг нас обгоняет небольшая процессия. Женщина в легком пальто с безупречной укладкой и макияжем направляется в магазинчик косметики «Дрогас». Возле входа застывают двое крепких мужчин. Я сразу поняла, кто это — президент Литвы Даля Грибаускайте. Но ее появлению никто не удивился. Конечно, сначала я засомневалась: «Как? Президент? Просто прийти в магазин, чтобы выбрать косметику?».

Я подошла к суровому телохранителю, который был постарше, и между нами состоялся такой диалог:

— Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, это Президент Литвы?

— Совершенно верно.

— И вас только двое? А где снайперы на крышах?

— Мы отлично без них справляемся. А вы откуда?

— Из Беларуси.

— Ну, я так и подумал.

— А Даля Грибаускайте разрешит сфотографироваться с ней?

— А вы сами спросите.

Волнение било через край. Я, конечно, сказала: «Лаба дена. Ар юс калбате русишкай?», Даля улыбнулась, и состоялся очень теплый разговор — как между людьми, которые долго не виделись. Даля сказала, что Беларусь ей очень нравится, похвалила трудолюбивых людей. В конце она пожала мне руку крепким мужским рукопожатием. Я потом минут пять стояла ошеломленная, а Ульяна сказала: «Какая хорошая бабушка».





Ваш конкурс называется «Фото со звездой». Никакой звездности в Дале я не увидела. Кстати, я эту встречу посчитала хорошим знаком. И верно. Я подавала документы на визу США, прошла собеседование в Вильнюсе и получила ее. Так что я всем желаю встречать на своем пути хороших и добрых людей. А кто они там — звезды или не звезды — жизнь разберется.

Николай и Татьяна Короткевич в «Макдональдсе»





Николаю Заяцу удалось сфотографироваться с белорусским политиком Татьяной Короткевич:

— Встретил госпожу Короткевич, кандидата в президенты в 2015-ом году, на следующий день после выборов. Место встречи было очень необычным — «Макдональдс» в «Галилео». Очень удивило, что в нашей стране человека, который накануне был кандидатом в президенты, можно встретить на следующий день с семьей в Макдональдсе. Это и стало поводом сделать фотографию.

Напоминаем, что вы еще можете поучаствовать в конкурсе. Условия конкурса: — до 28 февраля включительно присылайте на почту efremenko@tutby.com свое фото со звездой и историю этого снимка в прикрепленном файле в формате .doc или .docx. В теме письма сделайте пометку «Фото со звездой»; — не ущемляйте себя в рассказе — интересным может оказаться все. Как давно вам нравится этот человек (или вы просто случайно встретили его в очереди)? Как это произошло? Смогли ли вы пообщаться и о чем был этот разговор? Любые детали помогут рассказать историю ярче; — в письме необходимо указать свои имя, возраст, название населенного пункта, номер телефона, а также концерт (фестиваль, другое культурное мероприятие), который вы мечтаете посетить в Беларуси в 2019 году. Лучшие истории мы опубликуем на портале. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования. Среди опубликованных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего. Победитель будет выбираться на портале в последний уик-энд марта, с 29-го по 31-е. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования, — по 28 марта 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен во вторник, 2 апреля.

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.



