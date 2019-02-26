Школьники, артиллеристы и ракетчики отметили 23 февраля конкурсами и наградами

Ежегодный военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», который в этот раз прошёл в рамках общереспубликанской акции БРСМ «Я служу!», собрал школьников, учащихся местного профессионально-технического колледжа и военнослужащих военного городка «Южный» в клубе 51 гвардейской артиллерийской бригады.





Молодые люди поборолись в 4 конкурсах: разборка/сборка автомата, снаряжение магазина, надевание химзащиты и изготовление боевого листка. Наиболее активной и подготовленной оказалась команда будущих защитников Отечества из СШ №3, на втором месте – гимназисты, а на третьем – военнослужащие 336 реактивной артиллерийской бригады.

Фото — РК ОО «БРСМ»