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Школьники, артиллеристы и ракетчики отметили 23 февраля конкурсами и наградами

27.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Ежегодный военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», который в этот раз прошёл в рамках общереспубликанской акции БРСМ «Я служу!», собрал школьников, учащихся местного профессионально-технического колледжа и военнослужащих военного городка «Южный» в клубе 51 гвардейской артиллерийской бригады.


 

Молодые люди поборолись в 4 конкурсах: разборка/сборка автомата, снаряжение магазина, надевание химзащиты и изготовление боевого листка. Наиболее активной и подготовленной оказалась команда будущих защитников Отечества из СШ №3, на втором месте – гимназисты, а на третьем – военнослужащие 336 реактивной артиллерийской бригады.

Фото — РК ОО «БРСМ»

 
 
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Ежегодный военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», который в этот раз прошёл в рамках общереспубликанской акции БРСМ «Я служу!», собрал школьников,...
 
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