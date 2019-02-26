Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на четверг и пятницу





Белгидромет предупреждает белорусов о сильном ветре, порывы которого могут достигнуть 18м/с, 28 февраля и 1 марта.

28 февраля, ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине дня по западу усиление до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3. Днем ожидается +1...+7, по юго-западу - до 9 тепла.

Ночью в пятницу на большей части территории страны, а днем преимущественно по восточной половине ожидается кратковременный снег и слабая метель. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 5 мороза до нуля. Ночью по северу температура воздуха опустится до -7, днем по юго-западу поднимется до +2.