Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию при верхней палате парламента и Совета Академии управления при президенте.





Мероприятие проходит 26 – 27 февраля. В нем принимают участие сенаторы, председатели Советов депутатов областного и базового территориальных уровней, руководство республиканских органов госуправления.





Среди обсуждаемых тем звучат вопросы, касающиеся выполнения норм декрета «О содействии занятости».













— Люди меняют свой статус: устраиваются на работу, уезжают из страны, утрачивают трудоспособность или поступают учиться. Поэтому база данных о не занятых в экономике актуализируется практически каждую неделю, чтобы в нее не попадали лишние фамилии. Госорганы поставляют обновленную информацию, а специальные комиссии работают на местах, в регионах. За прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек. Сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан, — констатировал замминистра.









В министерстве труда и соцзащиты проанализировали списки этих людей. Около 110 тысяч граждан из перечня, начиная с 2003 года, ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет.





— Среди них могут быть домохозяйки, что сейчас модно, или самозанятые, которые не подлежат социальному страхованию. Нужно все это выяснять, — отметил представитель Минтруда.