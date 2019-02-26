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Из списка "тунеядцев" исключили 86 тысяч человек. Осталось более 425 тысяч!

27.02.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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По последней информации, в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан в Беларуси насчитывается более 425 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию при верхней палате парламента и Совета Академии управления при президенте.

Мероприятие проходит 26 – 27 февраля. В нем принимают участие сенаторы, председатели Советов депутатов областного и базового территориальных уровней, руководство республиканских органов госуправления.

Среди обсуждаемых тем звучат вопросы, касающиеся выполнения норм декрета «О содействии занятости».



— Люди меняют свой статус: устраиваются на работу, уезжают из страны, утрачивают трудоспособность или поступают учиться. Поэтому база данных о не занятых в экономике актуализируется практически каждую неделю, чтобы в нее не попадали лишние фамилии. Госорганы поставляют обновленную информацию, а специальные комиссии работают на местах, в регионах. За прошедший период из базы исключены 86 тысяч человек. Сейчас в ней остается чуть более 425 тысяч граждан, — констатировал замминистра.


В министерстве труда и соцзащиты проанализировали списки этих людей. Около 110 тысяч граждан из перечня, начиная с 2003 года, ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования. А еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет.

— Среди них могут быть домохозяйки, что сейчас модно, или самозанятые, которые не подлежат социальному страхованию. Нужно все это выяснять, — отметил представитель Минтруда.

 
 
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По последней информации, в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан в Беларуси насчитывается более 425 тысяч человек.
 
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