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Олег Кононов зарабатывает в "Спартаке" 1,2 млн евро в год плюс бонусы
Стал известен размер зарплаты главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова. По сведениям газеты "Спорт-экспресс", 52-летний специалист получает в столичном российском клубе 1,2 миллиона евро за сезон.
Контракт Кононова с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2020 года. По его условиям, зарплата тренера в случае достижения результата в текущем сезоне может серьезно увеличиться. Кроме того, Кононов за решение двух задач — выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке страны — получит солидный бонус.
После 17 туров чемпионата России "Спартак" занимает в турнирной таблице 4-е место.
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Стал известен размер зарплаты главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова. По сведениям газеты "Спорт-экспресс", 52-летний специалист получает в...
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