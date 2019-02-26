Контракт Кононова с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2020 года. По его условиям, зарплата тренера в случае достижения результата в текущем сезоне может серьезно увеличиться. Кроме того, Кононов за решение двух задач — выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке страны — получит солидный бонус.





После 17 туров чемпионата России "Спартак" занимает в турнирной таблице 4-е место.



