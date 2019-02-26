Видеонаблюдение в бане! Солигорчан поставили в неловкое положение

Об этом сообщил оказавшийся там с друзьями известный блогер и путешественник из Солигорска Zaza Gašek.





«Гоняли тут с ребятами в общественную баню, там у нас, оказывается, видеонаблюдение», — написал он в своем Фейсбуке.





Подтверждая свои слова, он сфотографировал дверь бани с надписью «Внимание! Ведётся видеонаблюдение».







