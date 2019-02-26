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Видеонаблюдение в бане! Солигорчан поставили в неловкое положение
В солигорской бане установили камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщил оказавшийся там с друзьями известный блогер и путешественник из Солигорска Zaza Gašek.
«Гоняли тут с ребятами в общественную баню, там у нас, оказывается, видеонаблюдение», — написал он в своем Фейсбуке.
Подтверждая свои слова, он сфотографировал дверь бани с надписью «Внимание! Ведётся видеонаблюдение».
Почему администрация общественной бани поставила там видеокамеры, пока не ясно, пишет
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В солигорской бане установили камеры видеонаблюдения.
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