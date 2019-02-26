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Ученые рассказали о самой опасной группе крови

27.02.2019 13:49 — Разное | Партизан  
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Японские специалисты установили, что высокий риск смерти в обстоятельствах получения людьми серьёзных травм наиболее проявляется среди тех, кто имеет первую группу крови.

Ученые рассказали о самой опасной группе крови
Как информирует replyua.net, учёные из Японии исследовали 900 историй болезни пациентов, которые были госпитализированы на скорой помощи, чтобы определить самую опасную для жизни группу крови.

По словам исследователей, среди пациентов с первой группой крови смертность после получения травм достигала 28%. Примечательно, что смертность среди пациентов с другими группами крови составляла всего лишь 11 процентов. «Люди с первой группой крови наиболее уязвимы при различных травмах. У этой группы крови плохая свертываемость и потому выше риск умереть от кровотечения», - рассказал один из авторов исследования. Также учёные выяснили, что у первой группе крови есть своя особенность. Дело в том, что в плазме крови 1 группы очень низкое содержание гликопротеина. 

Специалисты уверены, что пациентам с первой группы крови нужно разрабатывать индивидуальные методики экстренного переливания тромбоцитов. Напомним, что ранее украинские депутаты представили законопроект, согласно которому будет урегулирована процедура вывоза донорской крови за пределы страны.


 
 
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Японские специалисты установили, что высокий риск смерти в обстоятельствах получения людьми серьёзных травм наиболее проявляется среди тех, кто имеет первую...
 
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