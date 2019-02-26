Беларусь подставила Украину с закупкой угля: эксперт указал на странный момент









replyua,.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, можно взять пробы этого угля и проверить их на химический состав, с целью выяснить его настоящее происхождение. Как передаетсо ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, можно взять пробы этого угля и проверить их на химический состав, с целью выяснить его настоящее происхождение.





«Беларусь – не добывающая страна, однако ее особенности статистической отчетности такие, что там статья импорта определяется сколько ввезено угля, и как статья экспорта – сколько вывезено. Поэтому можно говорить, что российский уголь идет через Беларусь транзитом на территорию Украины», – убежден он.





Если же выясниться, что это реэкспорт из РФ, то это будет означать, что Украина опять зависит от агрессора, считает Рябцев. А это будет выглядеть как минимум странно, говорит он.



