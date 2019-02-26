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«Ситуация вокруг рынка Беларуси как игра в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик»
Такую точку зрения высказал в комментарии The DairyNews член Совета директоров Молочного союза России (РСПМО) Александр Поляк. Эксперт подчеркнул, что действия государства должны быть предсказуемыми.
По словам Поляка, самый позитивный рост демонстрировал рынок, когда государство не вмешивалось путем искусственной регуляции.
— Открытие-закрытие Беларуси остается одним из самых непредсказуемых процессов на рынке, как при игре в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик. Бизнес чувствует себя крайне некомфортно. Планировать производство в такой ситуации крайне сложно, — заметил Поляк.
Эксперт добавил, что даже если перемены позитивны, они не несут ничего хорошего, когда внедряются неожиданно и вопреки прежним договоренностям.
— Люди закладывают бюджет, строят планы. Проблема, которая действует против как производителей сырья, так и переработчиков — неопределенные правила внешней торговли. К слову, в 2016-17 годах спрос обрушился из-за искусственных запретов и скачков цен в результате этих запретов. На рынке должны быть общие правила игры и важно: они должны быть устойчивыми, прогнозируемыми и долгосрочными, — заключил Поляк.
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«Ситуация вокруг рынка Беларуси как игра в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик»
Такую точку зрения высказал в комментарии The DairyNews член Совета директоров Молочного союза России (РСПМО) Александр Поляк. Эксперт подчеркнул, что действия...
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