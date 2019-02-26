ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ситуация вокруг рынка Беларуси как игра в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик»

27.02.2019 13:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Такую точку зрения высказал в комментарии The DairyNews член Совета директоров Молочного союза России (РСПМО) Александр Поляк. Эксперт подчеркнул, что действия государства должны быть предсказуемыми.



По словам Поляка, самый позитивный рост демонстрировал рынок, когда государство не вмешивалось путем искусственной регуляции.

— Открытие-закрытие Беларуси остается одним из самых непредсказуемых процессов на рынке, как при игре в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик. Бизнес чувствует себя крайне некомфортно. Планировать производство в такой ситуации крайне сложно, — заметил Поляк.

Эксперт добавил, что даже если перемены позитивны, они не несут ничего хорошего, когда внедряются неожиданно и вопреки прежним договоренностям.

— Люди закладывают бюджет, строят планы. Проблема, которая действует против как производителей сырья, так и переработчиков — неопределенные правила внешней торговли. К слову, в 2016-17 годах спрос обрушился из-за искусственных запретов и скачков цен в результате этих запретов. На рынке должны быть общие правила игры и важно: они должны быть устойчивыми, прогнозируемыми и долгосрочными, — заключил Поляк.


 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую точку зрения высказал в комментарии The DairyNews член Совета директоров Молочного союза России (РСПМО) Александр Поляк. Эксперт подчеркнул, что действия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуска купила дом в Юрмале за €6,35 млн. Это рекордная сумма в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика