«Ситуация вокруг рынка Беларуси как игра в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик»









По словам Поляка, самый позитивный рост демонстрировал рынок, когда государство не вмешивалось путем искусственной регуляции.





— Открытие-закрытие Беларуси остается одним из самых непредсказуемых процессов на рынке, как при игре в наперстки: никто не может понять, под каким колпачком шарик. Бизнес чувствует себя крайне некомфортно. Планировать производство в такой ситуации крайне сложно, — заметил Поляк.





Эксперт добавил, что даже если перемены позитивны, они не несут ничего хорошего, когда внедряются неожиданно и вопреки прежним договоренностям.





— Люди закладывают бюджет, строят планы. Проблема, которая действует против как производителей сырья, так и переработчиков — неопределенные правила внешней торговли. К слову, в 2016-17 годах спрос обрушился из-за искусственных запретов и скачков цен в результате этих запретов. На рынке должны быть общие правила игры и важно: они должны быть устойчивыми, прогнозируемыми и долгосрочными, — заключил Поляк.



