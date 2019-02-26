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В Беларуси установили кэширующий узел «ВКонтакте»

27.02.2019 14:47 — Разное | Tut.by  
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Недавно белорусские пользователи «ВКонтакте» заметили, что картинки, загруженные в социальную сеть, изменили расположение — в строку добавился адрес оператора «Белтелеком».


Изображение: Stroganova / pixabay.com

Раньше ссылки на файлы с изображениями во «ВКонтакте» выглядели так: https://pp.userapi.com/…jpg. Но уже примерно с месяц адрес новых картинок, загруженных в социальную сеть из Беларуси, изменился на https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/…jpg.

С чем связано такое нововведение, как оно технически возможно и зачем нужно, мы спросили у пресс-службы социальной сети. Ниже — комментарий Сергея Кубасова, директора по технологиям «ВКонтакте»:

— В декабре прошлого года на территории Беларуси был установлен один из кэширующих узлов «ВКонтакте». Это часть инфраструктуры VK, которая находится к пользователям ближе всего и располагается в сети локальных операторов.

Такие узлы позволяют быстрее и качественнее предоставлять нашим пользователям доступ к контенту за счет фактического сокращения расстояния от девайса до точки хранения контента. Наша система автоматически определяет наиболее близкий к пользователю узел и меняет адрес ссылки.

 
 
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