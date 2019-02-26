ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Горавтомост» объяснил, почему кусок путепровода в Уручье упал на авто

27.02.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В УП «Горавтомост» рассказали о состоянии путепровода в Уручье, кусок от которого накануне повредил автомобиль. На предприятии заверили: меры уже приняты, ездить под мостовой конструкцией можно без опасений.

— В свое время там ремонтировалась балка, восстанавливалась ее геометрия. И вот этот штукатурный слой осыпался. Это не какие-то элементы, которые могут привести к нарушению конструкции моста, — пояснил директор предприятия Валерий Уласевич.

Руководитель рассказал, что специалисты уже посмотрели, обстучали путепровод, в некоторых местах предотвратили возможное падение штукатурки. Опасности для проезда транспорта под конструкцией нет.

— Выплатить владельцу авто деньги за причиненный ущерб мы можем только через суд — мы госпредприятие. Для таких выплат должен быть официальный документ, решение суда таковым является. Нас уже пригласили на осмотр повреждений автомобиля, люди поняли, что им надо делать, и уже занимаются этим.

Валерий Уласевич также пояснил, что мостовые конструкции в Минске в авральном порядке закрываться на ремонт не будут — нет такой необходимости.

— Будут вестись только плановые работы, чтобы не было транспортного коллапса, — добавил директор.

Напомним, происшествие случилось 25 февраля, около 13.00. Супруги ехали на своем Opel Astra по улице Стариновской в направлении улицы Острошицкой. Когда они проезжали развязку с проспектом Независимости, кусок путепровода отвалился и упал на автомобиль. Произошедшее зафиксировала камера видеорегистратора. Автомобиль получил механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии заверили: меры уже приняты, ездить под мостовой конструкцией можно без опасений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика