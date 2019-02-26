«Горавтомост» объяснил, почему кусок путепровода в Уручье упал на авто

В УП «Горавтомост» рассказали о состоянии путепровода в Уручье, кусок от которого накануне повредил автомобиль. На предприятии заверили: меры уже приняты, ездить под мостовой конструкцией можно без опасений.

— В свое время там ремонтировалась балка, восстанавливалась ее геометрия. И вот этот штукатурный слой осыпался. Это не какие-то элементы, которые могут привести к нарушению конструкции моста, — пояснил директор предприятия Валерий Уласевич.

Руководитель рассказал, что специалисты уже посмотрели, обстучали путепровод, в некоторых местах предотвратили возможное падение штукатурки. Опасности для проезда транспорта под конструкцией нет.

— Выплатить владельцу авто деньги за причиненный ущерб мы можем только через суд — мы госпредприятие. Для таких выплат должен быть официальный документ, решение суда таковым является. Нас уже пригласили на осмотр повреждений автомобиля, люди поняли, что им надо делать, и уже занимаются этим.

Валерий Уласевич также пояснил, что мостовые конструкции в Минске в авральном порядке закрываться на ремонт не будут — нет такой необходимости.

— Будут вестись только плановые работы, чтобы не было транспортного коллапса, — добавил директор.

Напомним, происшествие случилось 25 февраля, около 13.00. Супруги ехали на своем Opel Astra по улице Стариновской в направлении улицы Острошицкой. Когда они проезжали развязку с проспектом Независимости, кусок путепровода отвалился и упал на автомобиль. Произошедшее зафиксировала камера видеорегистратора. Автомобиль получил механические повреждения.