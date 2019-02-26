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Беларусь попросила у России 600 миллионов долларов кредита

27.02.2019 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь попросила у России 600 миллионов долларов кредита

Минск попросил у Москвы кредит для рефинансирования долга перед Россией. По словам министра финансов Максима Ермоловича, эти средства нужны для рефинансирования в 2019 году долга по предыдущим кредитам, полученным от российского правительства.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято", – цитирует слова министра БелТА.

Интересно, что в октябре министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Москва рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси на сумму около 630 млн долларов для рефинансирование ее долга перед Россией.

Максим Ермолович отметил, что стандартные механизмы взаимодействия по отработке кредитного соглашения отработаны. Требуется только принять окончательное решение на уровне российского правительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск попросил у Москвы кредит для рефинансирования долга перед Россией. По словам министра финансов Максима Ермоловича, эти средства нужны для рефинансирования...
 
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