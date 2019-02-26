16 рублей за выставку - это дорого? Глупые вопросы эксперту

С середины февраля до конца марта в Центральном ботаническом саду Минска проходит шоу-выставка «Фестиваль гигантских китайских фонарей» . Гости по традиции спорят в комментариях о цене: 16 рублей за вход — это дорого. Или нет? Мы попросили прокомментировать вопрос соорганизаторов выставки — компанию «4А-Ивент».





— Начнем с того, что это не просто какая-то дешевая стилизация, а оригинальный китайский проект, создание которого стоило около 500 тысяч долларов, — рассказывает директор компании-соорганизатора выставки «4А-Ивент» Александр Образов.

Откуда такие цифры? Все экспонаты — а это 27 световых композиций высотой до 8 метров и длиной до 20 метров — это ручная работа в единичном экземпляре. В своем роде — произведение искусства.





Каждый световой объект для таких шоу прямо в Китае сначала рисуют художники, затем делают стальной каркас, который обтягивают специально пошитым покрытием из разноцветного шелка, заводят туда свет, настраивают. Всего в нашей экспозиции использовано 500 световых объектов, тысячи лампочек, 5000 метров электрической проводки и 3 000 метров настоящего шелка.

При этом есть серьезные дополнительные расходы. И тут основную роль играет даже не доставка из предыдущей страны пребывания (наша экспозиция приехала частично из Нидерландов, частично из Великобритании), а монтаж.

«Световые композиции для фестиваля в Минске 14 дней до открытия с утра до ночи монтировала команда из 30 человек, половина из которых прибыла специально из Китая»

Получить право на проведение «Фестиваля гигантских китайских фонарей» не так просто. Есть всего две китайские компании, которые возят такие экспозиции по всему миру и они пользуются большим спросом в США и здесь. Беларусь получила шоу вместе с Украиной, раньше России и многих стран Европы.





Чтобы привезти шоу сюда, мы должны были обеспечить достаточно интересные для них финансовые условия. При этом мы понимаем, что надо учитывать специфику конкретной страны.

«Поэтому цены на билеты в Беларуси в два раза ниже, чем в Литве, где аналогичное шоу было в декабре»

Более того, у нас такие же цены (а по некоторым категориям даже дешевле), чем в Киеве, хотя уровень доходов в Украине ниже.

Конечно, всегда хочется еще дешевле. Но давайте посмотрим на факты. Вход для взрослого в Центральный ботанический сад без «Фестиваля гигантских китайских фонарей» стоит 7 рублей, а в рамках фестиваля за взрослый билет вы заплатите 16 рублей — всего 9 рублей разницы. Для детей разница и вовсе 6 рублей (4 рублей в Ботанический сад, 10 рублей — на фестиваль). При этом для инвалидов первой и второй группы вход на фестиваль бесплатный.





Можно посмотреть на стоимость и с другой стороны. По статистике зрители проводят на площадке до полутора часов — это сопоставимо с концертом. 1 билет на концерт артиста среднего уровня в Минске стоит минимум 40−50 рублей. На эти деньги наш фестиваль может посетить семья из трех-четырех человек.

Помимо самой экспозиции по субботам и воскресеньям мы также обеспечиваем для зрителей дополнительные активности: фаершоу (19:30 и 21:00), живой дракон (19:00, 20:00, 21:00, 21:45) и квест с призами для детей. 8 марта зрителей ждут эти развлечения и дополнительные сюрпризы.