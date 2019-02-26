Лучший Шерлок. Василий Ливанов - об ошибках, которые не надо было совершать

- И ни один из опрошенных не удивился: «Какой Суворов? Он же в XVIII в. жил!» Нет, все дружно отвечали: «Не надо было Сталину Суворова арестовывать». «Не знать истории, — сказал Цицерон, — значит, всю жизнь оставаться младенцами». «Вот такое у нас будет поколение младенцев», — подумал я. И у меня зародилась мысль сделать фильм об истории создания памятника Петру I. Ведь «Медный всадник» является одним из значимых символов России.

Екатерина Великая написала французскому философу Дидро, что ищет скульптора для создания монументальной фигуры Петра I. Дидро ей ответил: есть такой гениальный человек — Этьен Морис Фальконе. Князь Дмитрий Голицын заключил с ним контракт, предложив 300 тысяч за работу. А Фальконе ответил: «Это слишком много, давайте 200». И великий памятник был создан. Это был один из редчайших случаев, когда художник и верховная власть действовали заодно.

— А почему так редки подобные случаи?

— Во всём мире художник должен убеждать власти, отстаивать свою точку зрения. В Советском Союзе многие художники, придерживавшиеся официальной идеологии, действовали заодно с властью. Иногда эта идеология совпадала с народным ощущением, и тогда возникали истинные шедевры в литературе, скульптуре, кинематографе. Именно поэтому их до сих пор любят и пересматривают.

Школа — парикмахерская?

— Вы как-то в интервью сказали, что ваша внучка Ева книги читать не любит, хотя у вас в доме 5000 книг. Как думаете, молодое поколение историей, как и книгами, тоже не интересуется?

— Мне кажется, историей интересуются все, но не все это осознают. Как сейчас историю учат в школе? Дети тыкают пальцами в эти свои гаджеты, выбирают правильный ответ, жмут кнопку. Всё! На этом обучение заканчивается. Их внимание больше не приковано к тексту. А когда в произведении появляется эмоциональное воздействие на читателя или зрителя, это обязательно найдёт отклик. К сожалению, в изучении истории сегодня эмоциональная составляющая отсутствует. А историю нельзя воспринимать формально!

Я, ученик старой школы, вижу по своим внукам, насколько наша советская система образования отличается от современной. Та была несравнимо лучше, полнее, многограннее! Мы совершили катастрофическую ошибку, отнеся школу к сфере услуг.

Нам теперь внушают, что за воспитание ребёнка отвечает только семья. Неправда! Сколько ваши дети проводят времени в школе? Да большая часть жизни маленького человека вращается вокруг этого образовательного учреждения. Как же там может отсутствовать воспитательное начало? А когда оно отсутствует, складываются порочные отношения между учителями и учениками. Но школа — это храм науки, а не парикмахерская.

Эмоциональную составляющую нужно возвращать в души людей. Именно поэтому я обратил свой взор в сторону Медного всадника. 10 лет искал финансовую возможность сделать такую картину.



На съемках фильма «Медный всадник России» Фото: www.globallookpress.com

— Нашу историю за последние годы много раз переписывали. И не только мы. Некоторые американские фильмы рассказывают зрителям, что в Великой Отечественной войне победили США...

— По моему мнению, наши исторические фильмы нужно включать в программу образования, чтобы дети знали историческую правду и не считали, что это США победили в войне.

— Сегодня в кинематографе популярна не только тема войны, но и тема Шерлока Холмса. Вышло очень много экранизаций, есть даже сериал, где Шерлок Холмс женщина...

— Шерлок Холмс женщина — про это у нас было давно снято и провалилось полностью. И я вам скажу почему. Этот персонаж замечательно угадан Конан Дойлем. Шерлок Холмс и доктор Ватсон бескорыстно приходят на помощь терпящим бедствие. И в этом суть их долгожительства, а не в смене пола главного героя. Я видел современные экранизации. Дауни-младший, сыгравший в американской версии, сказал, и я с ним согласен: «Мы играем обыкновенного Шерлока Холмса. Но лучший Шерлок Холмс русский». Это признали все.

В 1982 г. мы были на фестивале в Монте-Карло. Там вне конкурса показали наши «Знакомство», «Пёструю ленту» и «Собаку Баскервилей». Эти серии увидели представители ВВС, выкупили их и пустили по британскому ТВ с субтитрами. Потом мне позвонил корреспондент ВВС и рассказал, что они показали наши фильмы дочери Конан Дойля Джейн, которая тогда была в здравом уме и твёрдой памяти. И Джейн сказала: «Если бы папа видел этого русского Шерлока Холмса, он был бы счастлив». Это самый значимый для меня отзыв. Затем последовало награждение орденом Британской империи. Думаю, если бы Виташа Соломин дожил до этого момента, он бы тоже получил эту награду вместе со мной. Ведь Шерлок Холмс и доктор Ватсон — неразделимый дуэт, как Дон Кихот и Санчо Панса.