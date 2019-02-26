«ТехноИнтеллект —2019»

На базе ГУО «Смолевичская районная гимназия» и ГУО «Средняя школа им. В.Ф.Купревича №1 г.Смолевичи» прошла очная защита работ областного этапа республиканского конкурса «ТехноИнтеллект». Конкурс «ТехноИнтеллект» проводится с целью выявления и поддержки талантливой и одаренной молодежи в области научно-технического творчества, подготовки к конкурсу научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты ХХІ века».

Юные изобретатели и исследователи разных регионов Минской области представили более 80-ти творческих работ в 9-ти секциях: «Техническое конструирование», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Радиоэлектроника», «Космические технологии», «Информационные системы и технологии», «Современные и перспективные материалы», «Энергетика и электротехника», «Энергосберегающие технологии», «Мультимедийные технологии». Ребята представили свои изобретения в области математических и технических наук, результаты экспериментальных и исследовательских работ, оригинальные устройства и конструкции, системные приложения и сервисные пакеты.





Организовали такой замечательный конкурс главное управление по образованию Миноблисполкома, УО «Минский областной институт развития образования», управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, ГУО «Смолевичская районная гимназия» (директор Д.М. Дубаневич, ГУО «Средняя школа №1 им.В.Ф.Купревича г.Смолевичи» (директор И.В. Боровик).

Смолевичский район в конкурсе представляли: в секции «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы» учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи» Степан Богданович с работой «Разработка модели промышленного робота» (руководитель М.П. Лепешко) и учащийся ГУО «Плисская средняя школа им. В.А.Микулича» Роман Лызлов с работой «4WD Arduino Robot Car» (руководитель А.Д. Рубанов); в секции «Информационные системы и технологии» учащийся ГУО «Плисская средняя школа им. В.А.Микулича» Роман Лызлов с работой «Исследование машинного обучения с Unity» (руководитель А.Д. Рубанов); в секции «Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника» учащийся ГУО «Смолевичская районная гимназия» Антон Захлебаев с работой «Расчет времени восхода и захода солнца» (руководитель Е.В. Денискин).





В начале февраля на базе УО «Минский областной институт развития образования» состоялась очная защита работ в секции «Экология и рациональное природопользование», где Смолевичский район представляла учащаяся ГУО «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Валерия Гракович с работой «Распространение трутовых грибов в связи с антропогенной нагрузкой в окрестностях агрогородка Курково» (руководитель В.А. Рящикова).





Также, в начале февраля, в ГУО «Минский областной институт развития образования» проходило заседание жюри секций «Архитектурный рисунок», «Цвет в архитектуре», «Композиция». От Смолевичского района были заявлены творческие работы учащихся ГУО «Озерицкослободская средняя школа» Ульяны Шевяковой (руководители Т.В. Петрович, Е.В. Стрельцова), ГУО «Драчковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Елизаветы Бобровничей (руководитель Л.Е. Шняк), ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Елизаветы Гарницкой (руководитель Т.В. Богуш).

Отметим, что жюри высоко оценило проекты наших ребят.

Дипломам 1-й степени удостоен Степан Богданович.

Дипломов 2-й степени удостоены Роман Лызлов и Антон Захлебаев.

Дипломами 3 степени награждены Валерия Гракович и Ульяна Шевякова.

Уже сейчас юные изобретатели, которые стали победителями конкурса «ТехноИнтеллект», получают своеобразную путевку во взрослую науку, где через несколько лет имеют шанс стать профессиональными конструкторами или создателями интересных технических новинок.

Ю. Ю. БУРДА, главный специалист УОСиТ Смолевичского райисполкома.

Фото из архива управления.