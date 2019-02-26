Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах «Гомельоблавтодор»

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов дорожного ремонтно-строительного управления № 184 по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д.26 (руководитель – Шоров Юрий Александрович).





В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте, однако нарушения все-таки есть. В административном здании требуется привести в соответствие планы эвакуации людей при пожаре, не в полном объеме здания обеспечены первичными средствами пожаротушения, требует корректировки общеобъектовая инструкция, а также ответственные за пожарную безопасность должностные лица не обучены по программе ПТМ.

Руководителю ДРСУ-184 вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.