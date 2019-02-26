Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах переработки древесины

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов и территории ООО «Поиск-Премиум» по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, д.20, директор Астапов Виктор Иванович.





В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством деревообрабатывающего предприятия не уделяется должного внимания по обеспечению пожарной безопасности. Вследствие чего в административном здании отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения, не проведено обучение ответственных должностных лиц по программе ПТМ, не проведен расчет категории по взрывопожарной опасности для здания пилорамы.

Руководителю ООО «Поиск-Премиум» вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.