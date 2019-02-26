Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах ОАО «Агрохимуслуги»

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов ОАО «Агрохимуслуги», (руководитель – Радьков Александр Степанович).





В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. В административном здании требуется привести в соответствие планы эвакуации людей при пожаре, в административном здании над дверями эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, не установлены световые табло «ВЫХОД», не в полном объеме здания обеспечены первичными средствами пожаротушения, требует корректировки общеобъектовая инструкция, а также ответственные за пожарную безопасность должностные лица не обучены по программе пожарно-технического минимума.

Директору ОАО «Агрохимуслуги» вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.