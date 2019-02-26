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Единый день безопасности продолжается

27.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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По всей стране продолжается акция «Единый день безопасности». Во время акции проходят целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

Сегодня Единый день безопасности затронул Губичский сельсовет нашего района. С учащимися Губичской базовой школы были проведены «уроки безопасности», которые завершились общешкольной эвакуацией. Далее мероприятия переместились в трудовой коллектив Губичского государственного детского сада, где работникам в ходе беседы и просмотра обучающих фильмов рассказали, с какими чрезвычайными ситуациями может столкнуться человек и как в них действовать, а также что необходимо делать по сигналу «Внимание всем!». Затем для трудовых коллективов организаций, расположенных на территории сельсовета была организована квест-игра «Чрезвычайные ситуации», в ходе которой было необходимо правильно вызвать экстренную службу, ликвидировать возгорание на кухне, оперативно справиться с разбившимся ртутным градусником, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Все трудовые коллективы показали высокую подготовку, за что были награждены призами.

Единый день безопасности продолжается
Единый день безопасности продолжается
Единый день безопасности продолжается
Единый день безопасности продолжается
Единый день безопасности продолжается

 
 
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