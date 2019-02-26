Единый день безопасности продолжается

По всей стране продолжается акция «Единый день безопасности». Во время акции проходят целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

Сегодня Единый день безопасности затронул Губичский сельсовет нашего района. С учащимися Губичской базовой школы были проведены «уроки безопасности», которые завершились общешкольной эвакуацией. Далее мероприятия переместились в трудовой коллектив Губичского государственного детского сада, где работникам в ходе беседы и просмотра обучающих фильмов рассказали, с какими чрезвычайными ситуациями может столкнуться человек и как в них действовать, а также что необходимо делать по сигналу «Внимание всем!». Затем для трудовых коллективов организаций, расположенных на территории сельсовета была организована квест-игра «Чрезвычайные ситуации», в ходе которой было необходимо правильно вызвать экстренную службу, ликвидировать возгорание на кухне, оперативно справиться с разбившимся ртутным градусником, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Все трудовые коллективы показали высокую подготовку, за что были награждены призами.











