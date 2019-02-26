Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»

В рамках республиканской акции «Наш животновод», которая проводится по инициативе Республиканского комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса, профсоюзные лидеры посещают животноводческие фермы, где чествуют лучших тружеников.

Поздравить и поблагодарить работников МТФ-1, МТФ и ДМБ «Кривск» за добросовестный труд приехали бухгалтер Республиканского комитета профсоюзов работников АПК Марина Горбач, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Зоя Кравченко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева, директор КСУП «Кривск» Андрей Зуборев и председатель Кривского сельисполкома Елена Гарусова.

Обращаясь к присутствовавшим, Мария Горбач подчеркнула, что целью данной акции является стимулирование труда рядовых работников отрасли, в том числе и материально, а также повышение эффективности производства и активизация деятельности трудовых коллективов. Шесть работников хозяйства за самоотверженный труд и верность выбранной профессии были удостоены благодарственных писем и денежного вознаграждения от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Также в рамках акции подарки и теплые слова признательности от районного комитета профсоюза работников АПК и районного исполнительного комитета звучали в адрес еще 15 работников сельхозпредприятия.

Подводя итог встречи, Андрей Зуборев отметил, что сегодня работа хозяйства зависит от слаженности, сплоченности и преданности общему делу всего коллектива. Каждый на своем месте должен добросовестно выполнять свои обязанности, тогда и результаты не заставят себя долго ждать, а значит, будет и молоко, будут и привесы, а как итог – и достойная заработная плата.











































Ольга ЧЕРНЯКОВА

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