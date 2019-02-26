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Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»

27.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В рамках республиканской акции «Наш животновод», которая проводится по инициативе Республиканского комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса, профсоюзные лидеры посещают животноводческие фермы, где чествуют лучших тружеников.

Поздравить и поблагодарить работников МТФ-1, МТФ и ДМБ «Кривск» за добросовестный труд приехали бухгалтер Республиканского комитета профсоюзов работников АПК Марина Горбач, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Зоя Кравченко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева, директор КСУП «Кривск» Андрей Зуборев и председатель Кривского сельисполкома Елена Гарусова.

Обращаясь к присутствовавшим, Мария Горбач подчеркнула, что целью данной акции является стимулирование труда рядовых работников отрасли,  в том числе и материально, а также повышение эффективности производства и активизация деятельности трудовых коллективов. Шесть работников хозяйства за самоотверженный труд и верность выбранной профессии были удостоены благодарственных писем и денежного вознаграждения от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Также в рамках акции подарки и теплые слова признательности от районного  комитета профсоюза работников АПК и районного исполнительного комитета звучали в адрес еще 15 работников сельхозпредприятия.

Подводя итог встречи, Андрей Зуборев отметил, что сегодня работа хозяйства зависит от слаженности, сплоченности и преданности общему делу всего коллектива. Каждый на своем месте должен добросовестно выполнять свои обязанности, тогда и результаты не заставят себя долго ждать, а значит, будет и молоко, будут и привесы, а как итог – и достойная заработная плата.

Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»
Отметили лучших животноводов КСУП «Кривск»

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
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В рамках республиканской акции «Наш животновод», которая проводится по инициативе Республиканского комитета профсоюзов работников...
 
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