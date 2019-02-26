Слухи: в Беларуси отключат 2G-связь

Пока Беларусь фрагментарно охвачена связью 4G, а о 5G только разговоры ходят. Тем не менее, довольно скоро мы останемся без «пережитка» в виде связи второго поколения. По достоверной, но официально не подтвержденной информации Onliner, отечественные операторы намерены выключить 2G-связь. Утверждается, что произойдет это до конца 2022 года.



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Что вместо нее? Планируется, что потребности белорусов в коммуникации будут покрывать сети третьего, четвертого и пятого поколений. Мы обратились к белорусским операторам за комментариями.

velcom

— История стандарта связи GSM (2G) в Беларуси насчитывает почти 20 лет, при этом в последние годы мы отмечаем, что популярность данного стандарта среди абонентов velcom начинает снижаться. Этому содействует два ключевых фактора: качественное покрытие 3G-связью, подтвержденное независимыми экспертами, а также рост числа современных девайсов, поддерживающих передовые технологии связи.

Решение о перераспределении радиочастотного ресурса, а также об отказе от каких-либо стандартов принимается на государственном уровне.

Со своей стороны, мы готовы принять участие в реализации этой инициативы, поскольку наша полностью модернизированная 3G-сеть обеспечивает лучшее покрытие и качество по всей стране по сравнению с устаревшей технологией 2G. При этом velcom сделает все возможное, чтобы поддержать своих абонентов в «переходный» период, а также помочь с модернизацией оборудования.

life:)

— Стратегии развития сетей сотовой подвижной электросвязи и, в частности, сроки вывода из эксплуатации устаревших технологий обсуждаются широким кругом специалистов с участием представителей государственных органов. На данный момент план по выводу из эксплуатации сети второго поколения находится на стадии обсуждения. Называть точную дату пока преждевременно, но, скорее всего, подобных изменений не стоит ожидать в ближайшие пару лет.

В МТС отметили, что вопрос носит регуляторный характер и находится вне компетенции оператора.