Сам или «помогли»? Что стоит за загадочными смертями знаменитых людей

В обществе не стихают страсти вокруг смерти Игоря Малашенко, одного из основателей НТВ и, как его называли многие, организатора победы команды Ельцина на президентских выборах 1996 г.. Предприниматель, медиаменеджер, как заявляет испанская полиция, покончил с собой на своей вилле в Испании. Следов насильственной смерти, уверяют они, не обнаружено. Правда, практически одновременно с сообщениями о кончине Малашенко поползли слухи о том, что эта смерть таит в себе много загадок — ведь супруга Игоря блогер Божена Рынска уже несколько месяцев рассказывала у себя на странице в соцсетях, что ее мужа буквально «убивают» члены его первой семьи, пытаясь отнять у него большую часть имущества. Как бы то ни было, кончина знаменитого управленца обрастает загадками.

Завещание для Джигурды

Загадочных смертей среди знаменитых людей всегда было немало. Какие-то вопросы со временем были сняты следствием, а какие-то так и остались тайной за семью печатями.

К примеру, СМИ и блогеры уделили очень много внимания смерти предпринимательницы Людмилы Браташ. Якобы, женщину нашли дома: она лежала с проломленной головой, вокруг валялись пустые бутылки. Самая очевидная версия, которая приходит на ум в данном случае: что Людмила в состоянии опьянения упала и проломила себе череп. Эта смерть так бы и осталась очередным рядовым делом о «бытовухе», если бы погибшие не была миллионершей, а на миллионы не претендовали бы актер Никита Джигурда и его супруга — фигуристка Марина Анисина. По словам Джигурды, Людмила во время одного из совместных отдыхов написала завещание именно на них. Правда, с эти мнением не согласны родственники миллионерши, которые уже почти три года оспаривают в суде предъявленное Джигурдой завещание.

Сам Джигурда не раз высказывал мнение, что Людмила Браташ была убита. По некоторым данным, состояние Браташ на момент её смерти составляло 800 миллионов рублей. Часть денег якобы лежала в сейфе и пропала сразу после кончины владелицы.

Бриллиантовая пыль

Актриса Зоя Федорова была известна не только по своим ролям в кино. В узких кругах женщину знали как участницу так называемой «бриллиантовой мафии». В группу любителей драгоценностей входили не только известные актрисы, но и высокопоставленные чиновники. Говорят, что Федорова скупала и перепродавала украшения с драгоценными камнями, антиквариат и произведения, представляющие художественную ценность. По основной версии следствии, именно из-за этой деятельности Зоя Федорова не дожила до глубокой старости.

Однажды подруга Зои Федоровой договорилась с ней встретиться. В назначенный час она стояла у двери актрисы, звонила в звонок, но никто не открывал. Женщина заволновалась, позвонила родне Федоровой. Приехал племянник, открыл дверь. В комнате на кресле сидела Зоя Федорова. В руках у нее была трубка телефона. Голова актрисы сзади была прострелена. Как выяснилось, из квартиры пропали все драгоценности и дорогостоящая живопись.

Замок в квартиру не был взломан. Племянник и подруга в один голос уверяли, что Федорова никогда не пустила бы к себе домой незнакомца.

У следствия было много версий случившегося: убили из-за шпионской деятельности, погибла от рук собственного зятя, пала жертвой знакомой, с которой собиралась передать очередной бриллиант для своей дочери, живущей в США. Так или иначе, смерть актрисы до сих пор остается загадкой.

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Олигарх в депрессии

Смерть одного из самых известных российских олигархов давно обросла легендами и догадками. «Борис Березовский покончил с собой», — кричали в 2013 г. мировые таблоиды. Но большинству россиян, которые были крайне недовольны деятельностью всемогущего БАБа в его бытность политиком в России, было сложно поверить в то, что этот серый кардинал мог так легко свести счеты со своей жизнью.

Именно поэтому появилась масса версий, что же произошло в английском поместье олигарха. Многие посчитали, что Березовского убили. Ведь в ванной, где скончался Борис Абрамович, были найдены отпечатки пальцев, принадлежность которых так и не смогли установить. А за несколько дней до трагедии возле дома Березовского был замечен незнакомец, опознать которого полиция также не смогла.

Кто-то решил, что Березовский просто инсценировал свою смерть, якобы подложив для этого в ванную труп похожего на него человека. Говорят, что незадолго до злополучной даты Борис Абрамович начал выводить свои деньги из активов. Кроме того фото скончавшегося Березовского так никто и не обнародовал.

Но английская полиция все-таки подтвердила первоначальную версию. Финансисты олигарха впоследствии подтвердили, что у их босса были серьезные денежные неприятности.

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Загадка Рапунцель

Топ-модель, 20-летняя Руслана Коршунова в 2008 г. погибла в Нью-Йорке. Эта новость тогда взбудоражила мир высокой моды. Ведь девушку считали сказочной красавицей, «русской Рапунцель», карьера у которой могла сложиться не хуже, чем у Клаудии Шиффер или Синди Кроуфорд. В свои юные годы красотка успела стать любимицей Карла Лагерфельда и сняться в знаменитом рекламном ролике духов Нины Риччи с яблоками. Именно поэтому многие не поверили в версию самоубийства, которую выдвинули следователи. Родственники модели до сих пор уверены, что девушку убили. Как говорят, ей при жизни не заплатили за ее работу, а после агенты Русланы забрали эти деньги.

Также некоторые посчитали, что Руслану могли подтолкнуть к отчаянному шагу руководители группы «Роза мира», в которой состояла девушка. Якобы эта секта «ломает» человека полностью, и не каждый может выдержать такую ломку.

Было высказано и предположение от соседа Русланы по Нью-Йоркской квартире. Он выбежал на улицу, когда тело девушки лежал на тротуаре и заметил, что ее роскошные волосы были неумело подрезаны. Тогда сосед и предположил, что на красавицу совершил нападение маньяк.