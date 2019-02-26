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Один из лидеров обороны хоккейной сборной Беларуси не сыграет на чемпионате мира в Астане

27.02.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Неприятное известие пришло из Финляндии. Как стало известно после очередного сеанса связи главного тренера сборной Беларуси Андрея Сидоренко с Владимиром Денисовым, опытнейший защитник не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в Астане в апреле−мае нынешнего года, сообщает пресс-служба ФХБ.


Владимир Денисов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Причина более чем уважительная: повреждение плеча, полученное 34-летним новополочанином, оказалось слишком серьезным. Последним поединком, в рамках которого белорус выходил на лед в составе «СайПы» в чемпионате Финляндии, стал матч против «Лукко» 8 февраля.

В нынешнем сезоне Владимир Денисов провел в чемпионате Финландии 40 матчей и набрал 5 (1+4) результативных баллов при 86 минутах штрафа и показателе полезности "-12". Он был капитаном сборной Беларуси на ЧМ-2012. Всего выступал за национальную команду на 10 чемпионатах мира, проведя 55 матчей и заработав 11 (1+10) очков при 101 минуте штрафа и показателе полезности "-7". Участник Олимпиады в Ванкувере-2010, где провел 4 матча.

Напомним, что ранее стало известно о невозможности рассчитывать в Астане на помощь еще ряда заметных «штыков»: форвардов Александра Павловича, Дмитрия Буйницкого и обоих братьев Костицыных. Причина аналогична — тяжелые травмы игроков.

 
 
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Травма одного из лидеров национальной команды оказалась слишком серьезной.
 
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