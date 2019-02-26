Леонид Кулаков успел сообщить в Facebook: За мной пришли

В ней приняли участие около десятка человек, правоохранителей было вдвое больше — они снимали акцию на видео, но никого не задерживали.





Однако задержания начались после окончания пикета. Известно, что вечером во вторник задержали Ольгу Николайчик и Артёма Черняка. Неизвестно, где находится Максим Винярский.





А 27 февраля милиционеры пришли к Леониду Кулакову. Он успел написать "За мной пришли" на своей странице в Facebook. Поскольку милиция угрожала выбить дверь и отключила в квартире свет, он решил "сдаться".









Правозащитники считают, что 27 февраля должны пройти суды над задержанными. Среди них — Павел Северинец, которого во вторник задержали превентивно. Ночь он провёл на Окрестина.