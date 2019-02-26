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Минчанин заказал в Китае чай и стал фигурантом дела о наркотиках

27.02.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Минчанин, заказавший в Китае два пакета с травой эфедры, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров".



Вопрос к содержимому посылки возник на таможне в минском аэропорту. В декларации 34-летний получатель сообщал, что ждет чай. Однако, изучив содержимое посылки, таможенники решили отправить пакеты на экспертизу.

"Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это особо опасное психотропное вещество растительного происхождения, не используемое в медицинских целях – трава эфедры", – рассказали в Минской региональной таможне.

Причем речь шла о крупном размере психотропной смеси, незаконно перемещаемой через границу. Для такого рода вещества крупным считается количество общей массой более 30 граммов. А минчанин заказал два пакета "чая", или "сухой растительной массы зелено-желтого цвета", каждый по 500 граммов.


Заваренную траву эфедры называют мормонским чаем. Русскоязычные источники в интернете утверждают, что этот напиток тысячелетиями используют в Китае при ряде заболеваний. Однако в Беларуси и России эфедра включена в список растений, содержащих наркотические вещества, и запрещена.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

Материалы дела переданы в региональное управление СК Беларуси.

 
 
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Минчанин, заказавший в Китае два пакета с травой эфедры, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконное перемещение через границу...
 
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