Минчанин заказал в Китае чай и стал фигурантом дела о наркотиках









Вопрос к содержимому посылки возник на таможне в минском аэропорту. В декларации 34-летний получатель сообщал, что ждет чай. Однако, изучив содержимое посылки, таможенники решили отправить пакеты на экспертизу.





"Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это особо опасное психотропное вещество растительного происхождения, не используемое в медицинских целях – трава эфедры", – рассказали в Минской региональной таможне.





Причем речь шла о крупном размере психотропной смеси, незаконно перемещаемой через границу. Для такого рода вещества крупным считается количество общей массой более 30 граммов. А минчанин заказал два пакета "чая", или "сухой растительной массы зелено-желтого цвета", каждый по 500 граммов.









Заваренную траву эфедры называют мормонским чаем. Русскоязычные источники в интернете утверждают, что этот напиток тысячелетиями используют в Китае при ряде заболеваний. Однако в Беларуси и России эфедра включена в список растений, содержащих наркотические вещества, и запрещена.





По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.





Материалы дела переданы в региональное управление СК Беларуси.