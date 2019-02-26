Беларус снял фильм по рассказу Василя Быкова

Беларуский режиссер Александр Мелиховец снял фильм, который покажут 2 и 3 марта в зале концертного комплекса «Минск», пишет «Радыё Свабода». Он называется «Народные мстители» и был снят на основе рассказала Василия Быкова, беларуского писателя.



О чем фильм



Действие фильма разворачивается в Беларуси в 1950-х годах. Четверо выпивших мужчин принимают решение отомстить сотруднику советских карательных органов – чекисту, с чьей помощью многих беларусов арестовали или убили. Его считали мертвым, но внезапно он вновь появляется в деревне. «Окрыленные» алкоголем, они разрабатывают план, как наказать противника. Но с уменьшением дозы алкоголя в крови план рушится. Так, с чекистом встречается лишь один из мстителей, но и он узнает, что тот выполнял указания партии, – шалость не удалась.



Что известно о режиссере



Александр Мелиховец не учился на режиссера (хотя прошел курсы), но учился на строителя-инженера в БНТУ. Его деятельность – съемка клипов и роликов – зачастую была связана с беларуской тематикой. В случае с Василием Быковым решился на полный метр. И не случайно: творчество Быкова всегда нравилась режиссеру.







Что известно о фильме



В «Народных мстителях» снимались актеры с богатым, профессиональным опытом: Дмитрий Давидович, Артем Курень, Илья Ясинский, Константин Воронов, Александр Вафик, Полина Добровольская и другие. Со слов режиссера, они передали образы так, как нужно, при этом сохранив литературный язык Быкова.



Фильм снимали частями: сбор средств на «артели» завершился лишь 25% от нужной суммы – чуть больше трех тысяч рублей. Поэтому к съемкам возвращались тогда, когда появлялись финансы.



О трудностях



Мелиховец отмечает, что донести картину труднее, чем снять – особенно без финансовых вкладов, например, «Беларусьфильма». Он объясняет это тем, что зрители заранее уверены, мол, «самодельный» фильм вряд ли их впечатлит. Соответственно, его отказываются брать в прокат на обычных условиях, но на невыгодных для режиссера.



Другая проблема – язык. Как ни странно, но именно беларусы убеждены, что фильм на нашем родном языке – проигрыш. По этой причине запускается «порочный круг»: кинотеатры не берут то, что станет для них убытком, а режиссеры не снимают на беларуском, ведь это не востребовано.



Тем не менее, Мелиховец стремится подать пример для своих коллег, а всем остальным объяснить: то, что происходит сейчас, – аномально. И повлиять на сложившуюся ситуацию. Получится или нет – вскоре узнаем.

Где и как посмотреть

Сеансы художественного фильма «Народные мстители» пройдут в малом зале концертного зала «Минск»:

2 марта (суббота): 14:00; 15:15.

3 марта (воскресенье): 14:00; 15:15.

Стоимость билетов – 10 рублей.