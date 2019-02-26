«Хватит отапливать улицы! Это самая большая статья расходов ЖКХ»

В 6-м номере газеты прочла, что действующий в настоящее время тариф на тепловую энергию покрывает лишь около 20% ее себестоимости. И это неудивительно!

Пусть соответствующие контрольные органы пройдут по придомовым территориям и посмотрят, что в местах расположения теплопроводящих коммуникаций нет снега, хотя кругом еще лежат сугробы. Все из-за того, что снег благополучно тает от высоких температур всю зиму, а оплаченное нами тепло улетает в атмосферу. И так происходит круглый год, просто в холодный период это более заметно. То же касается и канализационных колодцев.

К сожалению, никто эти теплопотери не считает. А они огромны! Обогревать улицу глупо. Ведь мы за это платим, а деньги улетают на ветер! Это самая большая статья расходов ЖКХ.

С. Ивахненко, Минск