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Зарплаты бюджетникам за год повысят дважды

27.02.2019 15:59 — Разное | БДГ  
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Повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре 2019 года.

На повышение в мае деньги в бюджете уже есть, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте. А вот на сентябрьский рост зарплат нужно еще найти около 200 млн рублей.

По словам министра, властям так и не удалось обеспечить уровень оплаты труда в бюджетникам не ниже 80% от средней зарплаты в Беларуси ни в 2018 году, ни в январе нынешнего.

«Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить», - оптимистично заявил министр.

Это достижение уже предусмотрено целевым сценарием развития на год, сообщает БелТА.

На сегодня вместо обещанного роста зарплат в Беларуси наблюдается падение заработков во всех сферах. В частности, зарплаты в бюджетной сфере упали в январе на 112,4 рубля по сравнению с декабрем, а в целом в январе 2019 года средняя заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась сразу на 133,7 бел руб (-12%). Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5%

 
 
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Повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре 2019 года.
 
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