Зарплаты бюджетникам за год повысят дважды

Повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре 2019 года.

На повышение в мае деньги в бюджете уже есть, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте. А вот на сентябрьский рост зарплат нужно еще найти около 200 млн рублей.

По словам министра, властям так и не удалось обеспечить уровень оплаты труда в бюджетникам не ниже 80% от средней зарплаты в Беларуси ни в 2018 году, ни в январе нынешнего.

«Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить», - оптимистично заявил министр.

Это достижение уже предусмотрено целевым сценарием развития на год, сообщает БелТА.