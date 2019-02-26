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Зарплаты бюджетникам за год повысят дважды
Повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре 2019 года.
На повышение в мае деньги в бюджете уже есть, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте. А вот на сентябрьский рост зарплат нужно еще найти около 200 млн рублей.
По словам министра, властям так и не удалось обеспечить уровень оплаты труда в бюджетникам не ниже 80% от средней зарплаты в Беларуси ни в 2018 году, ни в январе нынешнего.
«Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить», - оптимистично заявил министр.
Это достижение уже предусмотрено целевым сценарием развития на год,
На сегодня вместо обещанного роста зарплат в Беларуси
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Повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе планируется в мае и сентябре 2019 года.
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