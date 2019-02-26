Айсберг площадью в два Нью-Йорка может отколоться от ледника в Антарктиде

Айсберг, в два раза превышающий по площади Нью-Йорк, может в ближайшее время отколоться от антарктического ледника Бранта. Об том сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экспертов NASA, пишет ТАСС.



Фото: NASA

Они не уточнили, когда именно это может произойти, но заявили о высокой вероятности такого развития событий, поскольку на леднике замечены расширения крупных трещин.

Одна из них впервые была зафиксирована около 30 лет назад в центральной части айсберга, другая — в октябре 2016 года, однако в последнее время они быстро удлиняются, и когда встретятся, произойдет отделение айсберга от ледника, считают гляциологи.

Как отметила CNN, площадь ледяного массива, который может отколоться, достигает 1710 квадратных километров, то есть на нем могли бы разместиться два Нью-Йорка, площадь которого составляет 783 квадратных километра.

«Вероятно, это будет самый крупный айсберг, который откалывался от ледника Брант с момента начала наблюдений за ним в 1915 году, — привела телекомпания мнение одного из экспертов NASA. — Специалисты будут следить за тем, приведет ли это в будущем к нарушению стабильности всего ледового массива».

Ледник Бранта, названный так по имени британского метеоролога Дэвида Бранта, занимавшего пост секретаря Британского физического общества в 1948−1957 годах, протянулся на 80 километров вдоль побережья моря Уэдделла. На этот ледник ранее высаживались члены британских антарктических экспедиций.