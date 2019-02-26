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Минчанин обвиняется в ДТП, в котором погибли его отец и бабушка

27.02.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин обвиняется в ДТП, в котором погибли его отец и бабушка
УСК по Минской области


Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло 1 декабря 2018 года.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвинение предъявлено 19-летнему жителю Минска, который управлял легковым автомобилем Daewoo Espero. Авария произошла днем 1 декабря на трассе М14 - это вторая кольцевая дорога вокруг Минска. "При перестроении на заснеженную полосу для поворота направо в сторону в агрогодка Петришки водитель не выбрал безопасную скорость с учетом погодных условий. Он допустил потерю устойчивости авто. Легковушка сначала врезалась в металлическое барьерное ограждение, а затем в заносе столкнулась с двигавшимся в попутном направлении большегрузом Volvo. В результате ДТП 55-летний отец и 78-летняя бабушка водителя погибли на месте", - рассказала Татьяна Белоног.

Проводились следственные эксперименты, допросы участников, свидетелей, изучены записи с камеры наружного наблюдения, получены результаты назначенных следствием экспертиз. "Установлено, что нарушение водителем Daewoo Espero пункта правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими тяжкими последствиями", - проинформировала Татьяна Белоног.

Минчанин обвиняется в ДТП, в котором погибли его отец и бабушка Можно ли ездить в снежной колее на середине дороги?

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Парень находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования установлены не только причины ДТП, но и условия, которые ему способствовали. "В тот день был снег. При проведении анализа обстановки на месте ДТП следователем зафиксировано некачественное обслуживание автодороги. В частности, в полосе торможения - на участке, где произошло ДТП - был снег, который попал туда во время чистки спецтехникой основных полос для движения, - отметила Татьяна Белоног. - В связи с этим УСК по Минской области внесено представление руководству филиала РУП "Минскавтодор-Центр" о принятии дополнительных мер для разработки методики очистки автодорог звеном снегоуборочной техники, при которой будет исключаться отброс снега на полосу торможения".

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение предъявлено 19-летнему жителю Минска, который управлял легковым автомобилем Daewoo Espero. Авария произошла днем 1 декабря на трассе М14.
 
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