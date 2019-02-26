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Из-за ремонта в пункте пропуска Брузги-Кузница возможны затруднения при пересечении границы

27.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска Кузница (с белорусской стороны — Брузги). В связи с этим могут возникать временные трудности при пересечении государственной границы на данном направлении. 

Гродненская пограничная группа рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения через государственную границу. 

Напоминаем, что предварительно ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска и наличием очередей на границе в режиме реального времени можно на информационном портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. 

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По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска Кузница (с белорусской стороны — Брузги). В связи с...
 
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