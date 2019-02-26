Из-за ремонта в пункте пропуска Брузги-Кузница возможны затруднения при пересечении границы





По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска Кузница (с белорусской стороны — Брузги). В связи с этим могут возникать временные трудности при пересечении государственной границы на данном направлении.

Гродненская пограничная группа рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения через государственную границу.

Напоминаем, что предварительно ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска и наличием очередей на границе в режиме реального времени можно на информационном портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

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