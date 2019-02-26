|
Из-за ремонта в пункте пропуска Брузги-Кузница возможны затруднения при пересечении границы
27.02.2019 — Разное | Вороновская газета
По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска Кузница (с белорусской стороны — Брузги). В связи с этим могут возникать временные трудности при пересечении государственной границы на данном направлении.
Гродненская пограничная группа рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения через государственную границу.
Напоминаем, что предварительно ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска и наличием очередей на границе в режиме реального времени можно на
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска Кузница (с белорусской стороны — Брузги). В связи с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)