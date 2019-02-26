Кроме новой оранжереи в Ботаническом саду хотят построить кафе и паркинг

Отчет о воздействии на окружающую среду реконструкции столичного Ботанического сада сейчас проходит общественное обсуждение, которое должно завершиться 16 марта. Правда, до этого объект все же презентуют минчанам. Процедура эта необязательная, но если граждане просят провести собрание и презентовать отчет, то им не вправе отказать. На сайте администрации Первомайского района появилась информация о том, что отчет об ОВОС минчанам презентуют 11 марта. REALTY.TUT.BY изучил его и вот что обнаружил.





Напомним, в ближайшие годы Ботанический сад ждет реконструкция: там будут строить новый оранжерейный комплекс с экспозицией представителей тропической и субтропической флоры.

Поскольку территория сада имеет статус историко-культурной ценности, а также является особо охраняемой природной территорией, проектная документация на строительство объекта должна пройти государственную экологическую экспертизу.

Экспертиза включает в себя обязательное проведение процедуры оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и разработку отчета о результатах.



Проект нового оранжерейного комплекса. Изображение: perv.minsk.gov.by

Из такого отчета можно узнать не только о том, как появление объекта повлияет на окружающую среду, но и что конкретно собираются строить.

Так, согласно отчету об ОВОС, в состав комплекса также войдут административные, хозяйственные и вспомогательные помещения. Также, «для оказания дополнительных услуг посетителям и повышения качества обслуживания, реализация проекта предусматривает организацию в составе комплекса объекта общественного питания (типа „кафе“) на 45−50 посадочных мест, культурно-просветительского блока с информационной зоной и учебно-образовательным центром, торгово-выставочного блока».

Для размещения личного автотранспорта сотрудников и посетителей комплекса проектом предусматривается строительство подземного паркинга на 49 машино-мест. Под стоянку экскурсионного автотранспорта предусматривается строительство отдельной наземной парковки на 10 машино-мест.

Предстоящая реконструкция Ботанического сада входит в госпрограмму «Наукоемкие технологии и техника», которая была разработана Совмином на 2016−2020 годы. Проект будет полностью финансироваться за счет бюджета.

11 марта «в связи с поступившим заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, управлением архитектуры и строительства, администрацией Первомайского района будет проведено собрание совместно с заказчиком и представителем проектной организации». Собрание пройдет в актовом зале администрации Первомайского района по адресу: пер. К. Чорного, 5, в 18.00.