|
Кроме новой оранжереи в Ботаническом саду хотят построить кафе и паркинг
Отчет о воздействии на окружающую среду
Напомним, в ближайшие годы Ботанический сад ждет реконструкция: там будут строить новый оранжерейный комплекс с экспозицией представителей тропической и субтропической флоры.
Поскольку территория сада имеет статус историко-культурной ценности, а также является особо охраняемой природной территорией, проектная документация на строительство объекта должна пройти государственную экологическую экспертизу.
Экспертиза включает в себя обязательное проведение процедуры оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и разработку отчета о результатах.
Из такого отчета можно узнать не только о том, как появление объекта повлияет на окружающую среду, но и что конкретно собираются строить.
Так, согласно отчету об ОВОС, в состав комплекса также войдут административные, хозяйственные и вспомогательные помещения. Также, «для оказания дополнительных услуг посетителям и повышения качества обслуживания, реализация проекта предусматривает организацию в составе комплекса объекта общественного питания (типа „кафе“) на 45−50 посадочных мест, культурно-просветительского блока с информационной зоной и учебно-образовательным центром, торгово-выставочного блока».
Для размещения личного автотранспорта сотрудников и посетителей комплекса проектом предусматривается строительство подземного паркинга на 49 машино-мест. Под стоянку экскурсионного автотранспорта предусматривается строительство отдельной наземной парковки на 10 машино-мест.
Предстоящая реконструкция Ботанического сада входит в госпрограмму «Наукоемкие технологии и техника», которая была разработана Совмином на 2016−2020 годы. Проект будет полностью финансироваться за счет бюджета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда будут строить и кто за это заплатит - читайте в материале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)