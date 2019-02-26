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Холл педиатрического отделения поликлиники украсили рисунками детей
27.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край
В конце декабря стену холла педиатрического отделения райполиклиники украсили рисунки детей медицинских работников — участников конкурса «Мой стиль — здоровый образ жизни». Среди 31 человека выделили 5 победителей: гимназистов Марию Миканович, Александру Трусевич, Матвея Гулика, воспитанницу д/с № 8 «Чебурашка» Марию Шатило, учащихся Липенского УПК д/с-СШ Ивана Кузьменкова и СШ № 2 Алину Рябоконь.
Фото Нины ЦАРИК.
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В конце декабря стену холла педиатрического отделения райполиклиники украсили рисунки детей медицинских работников — участников конкурса «Мой стиль —...
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