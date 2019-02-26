С сегодняшнего дня у маленьких несвижан есть ещё один «Островок безопасности»

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27 февраля в Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пранузо состоялось открытие информационно-развлекательной комнаты МЧС «Островок безопасности». Проект осуществлен по инициативе Несвижского РОЧС при поддержке районного исполнительного комитета.

С открытием нового объекта несвижан поздравили управляющий делами Несвижского райисполкома О.М. Мышалова, начальник учреждения «Минское областное управление МЧС» С.В. Лапанович.





























В ходе торжества были вручены награды Несвижского райисполкома и Минского областного управления МЧС Беларуси за активную работу по формированию у подрастающего поколения культуры безопасной жизнедеятельности, популяризации профессии спасателя, а также за значительный вклад в создании информационно-развлекательной комнаты МЧС.

Воспитанники ГУО «Детский сад-ясли № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» подготовили яркое представление-приветствие для гостей праздника.

Подробности мероприятия читайте на страницах «НН».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.