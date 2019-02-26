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С сегодняшнего дня у маленьких несвижан есть ещё один «Островок безопасности»

27.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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27 февраля в Несвижской центральной районной библиотеке  имени П. Пранузо состоялось открытие информационно-развлекательной комнаты МЧС «Островок безопасности». Проект осуществлен по инициативе  Несвижского РОЧС при  поддержке районного исполнительного комитета.

С открытием нового объекта несвижан  поздравили управляющий делами Несвижского райисполкома О.М. Мышалова, начальник  учреждения «Минское областное  управление МЧС» С.В. Лапанович.

  • С сегодняшнего дня у маленьких несвижан есть ещё один «Островок безопасности»

В ходе торжества были вручены награды Несвижского райисполкома и Минского областного управления МЧС Беларуси  за активную работу по формированию у подрастающего поколения культуры  безопасной жизнедеятельности, популяризации профессии спасателя, а также  за значительный вклад в создании информационно-развлекательной  комнаты МЧС.

Воспитанники ГУО «Детский сад-ясли № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» подготовили  яркое представление-приветствие для гостей праздника.

Подробности мероприятия читайте на страницах «НН».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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27 февраля в Несвижской центральной районной библиотеке  имени П. Пранузо состоялось открытие информационно-развлекательной комнаты МЧС «Островок безопасности»....
 
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