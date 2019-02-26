Награждены представители Несвижчины

Поделитесь с друзьями











В Дзержинске состоялась итоговая коллегия Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Основные вопросы — итоги работы за 2018-й год и задачи на 2019-й. В Коллегии принял участие губернатор Минской области Анатолий Исаченко. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Благодарностью Министерства образования награжден начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александр Круглик. Благодарность председателя Минского облисполкома была вручена специалисту по идеологической работе СПК «Агрокомбинат Снов» Владимиру Слабко — за многолетний добросовестный труд, профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей.



















