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Награждены представители Несвижчины

27.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Дзержинске состоялась итоговая коллегия Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Основные вопросы —  итоги работы за 2018-й год и задачи на 2019-й. В Коллегии принял участие губернатор Минской области Анатолий Исаченко. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Благодарностью Министерства образования награжден начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александр Круглик. Благодарность председателя Минского облисполкома была вручена специалисту по идеологической работе СПК «Агрокомбинат Снов» Владимиру Слабко — за многолетний добросовестный труд, профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей.

Награждены представители Несвижчины

Награждены представители Несвижчины

Награждены представители Несвижчины

Награждены представители Несвижчины

 

Награждены представители Несвижчины


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В Дзержинске состоялась итоговая коллегия Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Основные вопросы — ...
 
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